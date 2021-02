Fátima Florez, en Villa Carlos Paz, marca récord nacional de público

CÓRDOBA.- Fátima Florez asegura que no descansa “ni un minuto” en Villa Carlos Paz. No sólo hace dos funciones diarias de martes a domingo desde el 1° de enero de Fátima es camaleónica (teatro Holiday) sino que prepara nuevos personajes que le han pedido desde México, los

Estados Unidos, Colombia y Perú. Dice que está “feliz” y que después de un año “parados” disfruta de la agenda completa. Su espectáculo encabeza la cantidad de público y la recaudación en el país este verano según las cifras de Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Adeet).

En una charla con LA NACION cuenta que cree que el público “agradece” la “patriada de los que hemos venido a hacer temporada” y está convencida de que este verano marcará “un antes y un después. Apostamos pero no sabíamos qué iba a pasar y por eso estamos agradecidos”. Es la tarde y recién termina de compartir un Zoom con Ulises Bueno y con Soledad Pastorutti.

Esa es una característica de esta temporada: los artistas comparten escenarios. “Es un regalo para el público, son sorpresas y para nosotros también es una experiencia porque no podíamos ensayar, improvisamos y salieron cosas increíbles, con una químicas y conexiones impensables”. Por su escenario pasaron Soledad, Angela Leiva y se unirá Ulises.

Florez está convencida de que esta forma de trabajar “llegó para instalarse”, dice que las alianzas “se van a repetir porque lo hemos disfrutado, suman y dan crecimiento”. Cree que es un verano en el que “hay más comunidad, mucha solidaridad y compañerismo. Todos tiramos para el mismo carro. Aunque el Covid nos distanció, ahora se da esto y no todo es ego y competencia”.

A Fátima es camaleónica lo empezó a diseñar a mediados del año pasado, en plena cuarentena dura. “No tenía la fecha pero sabía que, como fuera, íbamos a volver. Tenía armado el show con distanciamiento, con coreografías. El coronavirus cambió nuestras vidas y también lo que desarrollamos arriba del escenario, pero pudimos adaptarnos”, describe.

La dirección musical es de Fernando Vásquez; el libro y dirección general de Norberto Marcos, y la producción general de Miguel Pardo. El coprotagonista es el humorista Julián Labruna y comparten el escenario bailarines, cantantes y músicos. Ella representa a 40 mujeres del espectáculo y la canción nacional e internacional. Pasan cada noche Lady Gaga, Madonna, Cher, Liza Minnelli y Mick Jagger, además de Valeria Lynch, Patricia Sosa, Lucia Galán y Soledad, entre otras.

“Se puede hacer reír y emocionar con todos los protocolos –insiste ante LA NACION–. Lo probamos todos los días. Hasta pensaba si se iban a escuchar las risas con los barbijos y se escuchan porque la gente tiene muchas ganas de reírse. Aplauden mucho y la energía que se genera es muy linda. Creo que como venimos de un año muy complicado, hay necesidad de divertirse. Son casi dos horas en que se olvidan de todo e inician un viaje de fantasía e ilusión”.

Admite que hacer dos funciones diarias implica un desgaste físico y vocal importante y por eso está acostumbrada a cuidarse y a ensayar todo el año. Define estos tiempos como un “desafío” del que disfruta. Cada personaje requiere de un entrenamiento en particular. No se trata sólo de sacar su voz, sino de entender su psicología, qué piensa o cómo reaccionaría en determinada situación. Por eso los estudia mucho a todos.

No sólo está preparando nuevos personajes para el exterior, sino que se prepara para ver “cómo se presenta el año, qué más se puede hacer”. Florez enfatiza que “nunca dudó” en llegar a Villa Carlos Paz. “Me siento en mi casa y año a año se renueva la fidelidad de la gente”, repite aunque reconoce que la cantidad de espectadores la sorprendió. “Todo era tan complicado que no se sabía qué iba a pasar. Me alegra y no lo puedo creer cuando todos los días hacemos doble función”.