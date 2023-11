escuchar

Pese a que en una de sus últimas entrevistas dijo que aún no estaba listo para volver a enamorarse debido a la escandalosa separación de Sofía Aldrey, Federico Bal dejó atrás aquel capítulo y apostó nuevamente al amor. Este viernes, fue él mismo quien confirmó quién es la mujer que le robó el corazón.

El programa de este viernes de LAM (América TV) comenzó con un enigmático: quiénes eran los protagonistas del “Besogate”, información que revelaron al finalizar la edición. “Estamos hablando nada más ni nada menos que de Fede Bal”, comenzó diciendo Ángel de Brito.

Y siguió: “Fede Bal fue a un programa y mientras buscaba algo en su celular, la cámara lo tomó y tomó este beso que tenemos ahora con una chica en su pantalla. De fondo de pantalla de su celular tiene este beso con esta chica”. Al mostrar la imagen, el conductor miró a la cámara y preguntó: “¿Quién es la del fondo de pantalla?”.

En ese sentido, el jurado del Bailando 2023 (América TV) contó que al hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal lo habían vinculado con una bailarina que estuvo en Showmatch. “Divina. Le mando un beso a Flor Díaz, pero que está afuera del país, es decir, que no está acá”, sostuvo, indicando que no era ella la mujer en cuestión.

Flor Díaz es bailarina y fue novia de Martín Salwe. (Foto: Instagram/@flordiazok)

Al escuchar a de Brito, Maite Peñoñori dudó de aquella data. “No sé, yo hablé con Flor porque a mí me habían dicho que en Cancún estuvieron juntos y demás. Ella me empezó a contestar y me dijo ‘Estoy viviendo en Austin, Texas, trabajando’ y, oh casualidad, ahí estuvo hace poco Fede grabando”, señaló. “Habrá pasado algo y fueron a otra cosa”, le contestó el conductor y miró a dos de sus panelistas, a quienes le preguntó: “Pero, ¿quién es la del Besogate de esta noche?”

“Ella es Carla Romanini, es una modelo muy top. Fue secretaria de reemplazo en el programa de Fabián Domán y firmó contrato con la agencia Multitalent. Está mucho tiempo en Miami, Nueva York y ahora, justamente, está en Buenos Aires”, comentaron. Además, mencionaron que se conocieron en un casamiento, en Mendoza, de una amiga en común.

Pero en ese momento, el amigo influencer de los famosos, Pepe Ochoa, contó que el protagonista le estaba escribiendo un mensaje. “Fede Bal me está hablando”, dijo y leyó el texto que le envió su amigo: “Te quiero contar que estoy de novio. Mi novia es Flor Díaz y la del fondo de pantalla es ella, te lo digo porque no quiero que me vinculen con gente que nada que ver”.

Unos segundos más tarde, fue Flor Díaz quien oficializó el romance. “Me acaba de contestar ella, se pusieron de acuerdo”, manifestó Maite. “Estamos juntos, así que debe ser por eso que nos vieron en Cancún”, cerró.

Todo comenzó este viernes en Socios del espectáculo (eltrece) cuando Mariana Brey reveló que el conductor de Resto del mundo (eltrece) habría iniciado una nueva relación. “Me acabo de acordar de algo que me contaron hace muy poquito. Él estuvo en una cena que compartió con hombres y mujeres muy importantes, y ahí le hizo una confesión a una de las personas que se encontraba cerca suyo”, comentó la panelista.

Y siguió: “Le dijo a una de las chicas que está de novio. Con ese título. Se lo confesó a una chica, ¡imagínense! Esta chica es hermosa, se la tendría que haber levantado conociéndolo a él. Hubiera dicho que está soltero y todo porque ella es muy linda. Parece que sí, que está de novio, y lo confesó de su boca a esta muchacha que yo conozco. Es insólito”.