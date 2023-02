Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, rompió el silencio tras su escandalosa separación y liquidó a Estefi Berardi

escuchar

En los últimos días, estalló un escándalo mediático que parece estar lejos de apagarse. En LAM (América), Yanina Latorre reveló que Federico Bal se separó de Sofía Aldrey luego de engañarla y rápidamente aparecieron los nombres de las supuestas terceras en discordia. Pero, ahora, en medio de las polémicas, la joven rompió el silencio en las redes y además liquidó a Estefanía Berardi, a quien señalan como una de las “conquistas” del actor.

Si hay alguien que tiene un largo historial de conquistas en su haber, ese es Federico Bal. Si bien vivió apasionados romances, la gran mayoría terminaron en escándalos, como los recordados casos de Barby Vélez y Laurita Fernández. Su más reciente relación no fue la excepción, pero la forma en la que ella se enteró de las reiteradas infidelidades fue bastante peculiar. “Veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las minas se iban”, reveló Latorre.

Sofía Aldrey y Federico Bal se separaron tras tres años de relación por infidelidades Instagram @sofialdrey

En las últimas horas, Aldrey rompió el silencio por primera vez y se pronunció respecto a la ruptura a través de un extenso y contundente posteo en sus historias de Instagram. Compartió un texto escrito por la psicóloga argentina Patricia Feur, titulado Venganza, que dejó al descubierto la difícil etapa que atraviesa.

El contundente mensaje de Sofía Aldrey, la exnovia de Federico Bal Instagram @sofialdrey

“No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación. No se trata de una herida narcisista, se trata de la traición. No se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia”, se lee en el texto. Asimismo, continúa: “Y necesitás sacarte la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No. Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa: porque no lo atendiste, porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos en los que estuvieron separados”.

En otro fragmento, sostiene: “Hacés cálculos, buscás fechas, te convertís en hacker y querés que el mundo se entere de que no sos una tonta y de que él no es tan canchero. Y tu furia se transforma en un ‘hit’ que canta el mundo o en un celular partido o en ropa tirada por la ventana. Ya va a pasar. Tu mejor venganza es no estar con esa persona, es aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie y, que por mucho que lo intenten, no van a cambiar. Y con el tiempo verán que le subiste el precio y que la valiosa eras vos”.

El texto termina con una reflexión: “No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja, ‘no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste’... Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar, pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos”. Sofía le sumó al texto el emoji de un corazón rojo.

El contundente mensaje que le envió la ex de Fede Bal a Estefi Berardi en vivo

Con el escándalo de Federico Bal, aparecieron nombres de las supuestas mujeres con las que habría engañado a Aldrey. Una de ellas sería nada más y nada menos que Estefi Berardi. Si bien ella lo desmintió e incluso amenazó con iniciar acciones legales, esto le valió un fuerte cruce con Yanina Latorre en LAM, quien la acusó de “mentirosa” y le aseguró que tenía los chats de la discordia.

Al día siguiente, la discusión se reanudó, pero, mientras debatían sobre el tema, y la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) negaba todos los dichos, Yanina la interrumpió para informar que recibió un mensaje, en vivo, de Sofía Aldrey. Rápidamente, Ángel De Brito lo leyó. “No me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Me encontré con el Instagram abierto, no hackeé nada, lo vi, lo leí, y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi, está todo grabado, que deje de mentir. ¿Por qué sigue negándolo?, ¿Qué tiene que ocultar?”, fueron las palabras de la joven.

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal apuntó contra Esetefi Berardi

Lejos de esquivar responderle, la panelista le dijo: “Entiendo el dolor de ella, como mujer, me pongo en su lugar, y no se merece lo que está viviendo, pero no entiendo la obsesión de hacerlo mier... públicamente al pibe si ya está, ya se sabe que es infiel, ¿por qué meter a gente que no tiene nada que ver?, tenés que ser mala también”. Pero, los mensajes tuvieron una segunda parte, porque al final del programa -durante el pase con Luis Ventura y Belén Ludueña-, De Brito resumió los chats que recibió de la ex de Bal y los leyó en vivo.

“Él es un manipulador que da vuelta todo, como lo hizo con Sol (Báez) durante cuatro años. ¿Yo por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero estar en la tele, no tengo nada que ver. Yo no tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo”, decía el mensaje.

Sofía Aldrey le escribió a Ángel De Brito sobre los chats de Fede Bal

Frente a esto, Estefi sostuvo: “Lo que no entiendo de ella es por qué no le pide explicaciones a su novio. Yo no la conozco”. En ese momento, el conductor continuó con la lectura: “Solo quiero que se sepa la verdad de que cómo él manipula y lástima. Acá se terminó para mí, ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos, es un tipo patológico con un problema, que usa a la gente y lastima. Yo estoy triste, solamente hablo para que se sepa la verdad porque no tengo nada que ver con este medio y no me interesa tampoco, pero sí que se sepa como es él”.

