Carmen Barbieri suele tomarse un tiempo en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) para contar anécdotas de su vida personal. En esa línea, este lunes la conductora reveló una historia relacionada a los tiempos en que quedó embarazada de su hijo Federico. Al respecto, contó la reacción de Santiago Bal, su pareja de entonces y padre del ahora actor, cuando se enteró del embarazo. Señaló, particularmente, que dudó sobre su paternidad. “En ese momento tendría que haberlo dejado”, sentenció la actriz.

Barbieri recordó el momento de su vida en el que quedó embarazada de su único hijo, Federico Bal, como consecuencia de que en su ciclo estaban hablando del embarazo de la ex Gran Hermano Daniela Celis, que esperaba mellizos fruto de su relación con otro exintegrante del reality, Thiago Medina.

Carmen Barbieri reveló la reacción de Santiago Bal cuando supo de su embarazo de Federico

Entonces, al comentar esta noticia, la capocómica y conductora comenzó a relatar su historia personal. “Cuando no esperás un embarazo y te enterás, es una emoción muy grande”, arrancó y de inmediato agregó: “A mi me pasó lo mismo, no estábamos buscando y no esperaba y cuando me enteré ¡Ay! ¡Qué maravilla!”.

La conductora de Mañanísima se refería a su embarazo de Fede Bal, que hoy tiene 33 años. Ella, en ese momento, a fines del año ‘88, estaba casada con el actor y cómico Santiago Bal (fallecido en 2019), una relación que continuó hasta 2011.

Carmen Barbieri y Santiago Bal estuvieron juntos por 26 años Foto: Mauro V. Rizzi Mauro V. Rizzi

Estefi Berardi, integrante del programa de Barbieri, le preguntó a la conductora si ella en aquel momento se cuidaba, y eso dio pie a una sustanciosa anécdota. “No nos cuidábamos -contestó la actriz-. Y te explico por qué: porque Santiago había tenido ocho operaciones de cáncer de colon y le habían sacado casi todo el intestino grueso, y el médico le dijo: ‘¿Usted tiene hijos?’. Sí, él tenía a Mariano y a Julieta. Y el médico, que era un profesional que él amaba, le dijo: ‘Yo creo que usted no va a poder tener hijos’. Y él dijo: ‘Está bien’”.

“Entonces, cuando empezamos a ser pareja me dijo: ‘No nos cuidemos porque yo no puedo dejar embarazada a nadie’”, continuó Barbieri, para luego proseguir la historia: “Y yo quedé embarazada. Y él dudó. Ahí lo tendría que haber dejado yo”. Luego de este sorpresivo comentario, tanto Berardi como Pampito Perelló, periodista del programa, no pudieron evitar reírse.

“Entonces ¿qué hicimos? Lo llevé a la ginecóloga y él le dijo: ‘Yo no puedo dejar embarazada a nadie’. Y yo dije: ‘Estoy embarazada de vos, porque yo estoy muerta con vos, no salí con nadie’”, rememoró.

Carmen Barbieri junto a Federico y Santiago Bal, en su casa de los troncos Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

“¿Te pidió un ADN?”, le preguntó Berardi. “No, qué ADN. Estaba embarazada de dos meses yo -respondió la conductora-. Fuimos a la ginecóloga y ella, que lo trató mal, le dijo: ‘¿Usted duda de ella?’. ‘No, no, no dudo, pero yo no puedo embarazar’, dijo él. ‘¿Quién se lo dijo?’, preguntó la ginecóloga. ‘Un médico, una eminencia’. ‘¿Y usted se hizo un espermograma?’. ‘Nunca’. ‘Vaya, hágase un espermograma y vuelva después’”.

Daniela Celis y Thiago Medina, la pareja de los ex Gran Hermano que esperan mellizos y que dispararon la anécdota de Carmen Barbieri sobre su embarazo Instagram: @danielacelis01

Luego de relatar el diálogo entre la médica y su exmarido, Barbieri remató: “Volvimos y el espermograma le dio bárbaro y yo quedé embarazada y no me cuidaba, y llegó a mi vida Federico y yo me sentía con esa panza tan importante”.

Sobre el final de esta anécdota, Berardi quiso saber si el propio Federico Bal conoce este relato sobre su origen. “Sí, sabe esta historia”, aseveró Carmen Barbieri, con una sonrisa.