Dominique Metzger entrevistó al Bichi Borghi, pero no se dio cuenta de quién era

Una insólita situación ocurrió hace algunas horas, durante una cobertura televisiva del Mundial 2022. Desde Qatar, Dominique Metzger se encontró con Claudio “Bichi” Borghi y lo entrevistó. Lo curioso fue que la periodista nunca notó que el exfutbolista y entrenador era quien estaba a su lado y le hizo una serie de preguntas como si fuera un hincha más.

La Copa del Mundo continúa su recorrido y cada vez son más las situaciones que se recordarán con el paso del tiempo. Después de la fase de grupos y tres jornadas con partidos de octavos de final, solamente queda definir un cruce de cuartos.

Más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego, la cita mundialista también dejó curiosidades y momentos llamativos que no están relacionados directamente con la acción deportiva. De ese estilo ocurrieron sucesos en las tribunas de los estadios y en las calles de Doha, donde muchos hinchas se destacaron por diversas cuestiones y luego fueron reproducidos masivamente en redes sociales.

La charla entre Dominique Metzger y Claudio Borghi en Qatar

En esta ocasión, lo que trascendió fue una charla que se llevó a cabo en TN. Allí, Dominique Metzger realizó una de las frecuentes entrevistas a fanáticos de distintos países. En esta oportunidad, se encontró con un argentino y no dudó en preguntarle cómo veía a la selección albiceleste de cara al próximo compromiso. Lo que nunca notó la periodista es que estaba frente a Bichi Borghi, quien fue campeón del mundo con la albiceleste.

“Cuanta emoción, ¿o no?”, comenzó la periodista en la nota. Bichi respondió tranquilo y expectante por lo que pueda pasar con el equipo de Lionel Scaloni: “Vamos a ver cómo le va, espero que le vaya bien”. A continuación, el exentrenador de Boca y Argentinos Juniors le comentó a la periodista que viene de Morón.

En otro fragmento, le contó a Dominique el propósito de su viaje, luego de que ella le manifestara que no lo veía emocionado. “Estoy contento. Vengo a trabajar, no vengo como hincha. Yo también soy muy argentino. Vamos a ver cómo le va, estamos esperando que todo salga bien”, respondió al comentario.

La conversación continuó con una pregunta del Bichi, quien sorpresivamente tomó la iniciativa y le preguntó a su interlocutora si había recuperado el dinero que le robaron en Doha, cuando sufrió el hurto de su billetera mientras hacía una nota en vivo: “Sos la única persona que robaron en Qatar”. Dominique respondió que no tiene sus cosas y que aún espera que la Policía le informe cuando encuentre sus pertenencias.

Después de ese breve diálogo, el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 se retiró en una camioneta de una cadena de televisión extranjera con la que trabaja en la cobertura de la Copa del Mundo. Con la entrevista finalizada, Dominique se dirigía a continuar con el móvil y hablar con un hincha mexicano, hasta que desde el estudio le informaron de la situación: “Creo que era Claudio Borghi”. “No chicos, no me hagan esto porque no puedo”, intervino la periodista desde Qatar al darse cuenta de lo ocurrido.

