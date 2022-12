Le quiso dar $100 pesos a un limpiavidrios, pero se confundió y la forma en que reaccionó le impidió retractarse: “Me generó empatía”

escuchar

En el mundo de las redes sociales, hasta las cuestiones más sencillas que pasan en la vida pueden volverse virales. Esto es lo que comprobó Julieta Alvarez Eichele, que subió un posteo a su cuenta de Twitter en el que contaba que le quiso dar $100 pesos a un limpiavidrios en una esquina de la ciudad San Miguel de Tucumán, pero se confundió y le dio $1000. De inmediato, la joven recibió miles y miles de “me gusta” a su publicación y cientos de comentarios relacionados con su confusión.

La tuitera Juli (@juliiiiiiieta) publicó su simpático posteo el pasado sábado. Allí, ella contaba una especie de “accidente” que había tenido al realizar el pago hacia un limpiavidrios. “Le quería dar $100 a un limpiavidrios y me confundí por un billete de $1000. No me animé a decirle que me los devuelva porque comenzó a llorar y a decirme que Dios me bendiga”, escribió la muchacha, que culminó el mensaje con varias letras “a” escritas a modo de grito de desesperación.

El tuit de Julieta en el que narra su confusión al querer darle dinero a un limpiavidrios superó los 200.000 "me gusta" a dos días de su publicación Twitter / @juliiiiiiitaa

Junto a la hilarante anécdota, la usuaria publicó la foto de un perrito marrón que hacía un gesto como de una sonrisa, pero más de resignación que de felicidad. Quizás fue la frescura con la que fue contada la historia, por la simpatía de la foto o porque muchos se sintieron identificados, pero lo cierto es que dos días después, el posteo había superado la impactante cosecha de 200.000 me gusta. Además, alrededor de 800 usuarios hicieron comentarios acerca de la publicación.

Julieta Alvarez Eichele contó en detalle cómo se confundió de billetes y aseguró que nunca se imaginó que su anécdota se convertiría en viral Gza Julieta Alverez Eichele

“Esto me pasó en la avenida Mate de Luna, el jueves por la noche”, contó a LA NACION la protagonista de la equivocación, y del fenómeno viral, Julieta Álvarez Eichele que, a continuación, detalló lo que le sucedió en una esquina de la capital tucumana: “El limpiavidrios se acercó educadamente a decirme que me limpiaba el vidrio y yo le dije que no. Me generó empatía, porque me pareció muy educado, ya que es raro que, a la primera que le decís que no, no insistan”.

Los usuarios comentaron el tuit de Julieta con todo tipo de apreciaciones y fueron muchos los que hicieron una lectura positiva de lo que le había pasado a la joven Twitter / @Fededu1

A continuación, la joven describió su equivocación: “Entonces, él se estaba yendo y le toqué bocina, saqué mi billetera (tenía muchos billetes mezclados) con intención de darle $100 y cuando estiro la mano para darle la plata, el limpiavidrios estaba agarrando el billete y veo que era uno naranja. Ahí me di cuenta que me confundí. Y ya era tarde, porque me comenzó a agradecer con los ojos rojos, llorosos y diciéndome: ‘Qué Dios te bendiga’”.

“Le sonreí, y me puso contenta de verlo así”, remató Julieta, que tiene 25 años, trabaja, y le faltan pocas materias para recibirse de médica.

Muchos le comentaron a Julieta que a ellos les había algo parecido en algún momento de su vida Twitter / @luciaprebisc

La repercusión en las redes

El gesto de la muchacha, difundido a través de su publicación en Twitter, recibió las más diversas respuestas. Desde las de aquellos que apoyaron su gesto, hasta los que se burlaban de lo que significan hoy $1000 pesos en la Argentina.

“Ya sé que hoy no le sobra nada a casi nadie, pero cuando menos te lo esperes la vida te devuelve el doble. Que el dinero circule y le haga bien a quienes más lo necesitan”, escribió, en tono metafísico, el usuario Federico Dutto. “Jajaja... me paso lo mismo una vez, sólo que el salió corriendo y yo me largue a llorar”, contó también, en otro de los comentarios, la usuaria Lucía.

Julieta le respondió con ironía a uno de los tantos usuarios que minimizaban el valor de los $1000 pesos al hacer la equivalencia con dólares Twitter / @Carlangas_Sime / @Juliiiiiiitaa

“¿1000 pesos, 100 dólares? Medio poco como para llamar la atención por Twitter”, escribió, con tono crítico, otro usuario, en un gesto, el de pasar los pesos a dólares, que otros tantos tuiteros repitieron. Como toda respuesta, entonces, Julieta le contestó con otro tuit, como para cerrar la historia: “Entonces transferime los $1000″.

Con relación a la repercusión tremenda que generó su tuit, la joven contó: “Nunca había tenido un tweet tan viral. Me llegan miles de notificaciones y algunas son de mensajes muy lindos por no haber pedido el billete, y otros no tan lindos. Y también varias propuestas en modo de agradecimiento del gesto hacia el limpiavidrios”.

“En fin, nunca me imaginé que la anécdota tuviera tanta difusión”, cierra la conversación la joven tucumana que convirtió en viral una confusión de billetes que se transformó, por cuestiones del destino, en un inesperado gesto solidario.