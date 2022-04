Federico Bal se quebró al hablar de su experiencia con el cáncer: “Dejé de sentirme invencible”

Con todas las letras, Federico Bal habló del cáncer de colon que padeció y que hoy quedó en el recuerdo. Entrevistado por Nazarena Di serio para la sección Un tropezón no es caída del noticiero Mediodía Noticias, por eltrece, el actor repasó su enfermedad, le puso nombre, se emocionó hasta las lágrimas y reconoció que hay que “tropezarse, caerse, reírse y seguir adelante”.

“Vos te tropezaste varias veces”, le recordó Di Serio para comenzar la entrevista. “Un montón”, respondió, escueto. “Uno muy fuerte, que te cambió la vida. Muy joven, cuando fue tu enfermedad. ¿Qué pasó ahí con vos? ¿Cuándo te dieron ese diagnóstico?”, le preguntó luego.

“Me encanta esta sección porque creo que hay algo de aprendizaje y creo que no tenemos la dimensión de lo que puede ayudar tal vez un diálogo así, tan lindo y para usar, para que la gente lo tome como ejemplo. No como ejemplo mío sino como ejemplo de transitar un momento difícil”, aclaró Bal y luego sí, habló sin tabúes sobre el tema.

Sin rodeos y poniéndole el nombre a lo que en los medios se suele mencionar como “una larga enfermedad”, Bal relató:. “Tuve cáncer a los 30 años -tal vez mucha gente no lo sabe-. Cáncer en el colon. Lo tuvo mi viejo, lo tuvo mi abuelo, es hereditario. Mi abuelo lo tuvo a los 50, mi papá a los 40, y yo a los 30. Es algo que en mi familia parece que se despierta cada vez más temprano”, contó.

Sobre cómo se dio cuenta de lo que le sucedía, el bailarín recordó que se sentía mal pero que no se hacía los estudios y “pateaba” ese proceso por miedo. “Porque tal vez no quería recibir esa noticia”, reveló. “Cuando me dicen que tengo esta enfermedad, yo venía de una suerte de síntomas desde hacía un año o dos. Mi viejo se había ido hacía muy poco y venía con la vida que me estaba dando un cachetazo, otro. Y me djie ´¿tendré algo?´”

Luego, contó uno de los aspectos que cambió luego de la experiencia. “Era un poco hipocondríaco. Cambié. Ahora soy cero hipocondríaco ”, contó entre risas. “Cuando empezás a conocer el dolor sabés lo que es. Ya no te duele más la cabeza, ya no te duele más la panza, ya no te duele más la espalda. Un día de cansancio de trabajo no es más dolor porque la escala de dolores va cambiando“, explicó.

El peor diagnóstico

La situación se destrabó, según contó, cuando conoció a “una mujer increíble”, en relación a su novia, Sofia Aldrey . “Ella prácticamente me empujó. Sacó el turno por mi. Me hice una colonoscopía y me llamaron y me dijeron: ´es maligno´”. De inmediato Federico recordó el silencio que se produjo luego de la noticia y la confusión que sintió en el momento. “Medio que no entedés, querés más detalles. ´¿Es cáncer?, le digo. ¡Vamos a poner un nombre! ´Sí, tenés cáncer´, me dijo el médico ”.

“Tuve que irme de la obra”, repasó sobre el impacto del cáncer en su realidad laboral, y recordó que llamó a Carlos Rottemberg, a su prensa, su manager y le contó a la gente más cercana. “Armé las valijas, armé todo, tenía el auto explotado de cosas y me fui a la casa de mi vieja”, recordó . Cuando llegó al lo de Carmen, la capocómica le preguntó si habían dado bien los estudios. “No, sentate. Justamente no, dio re mal”, le respondió el actor. “Tengo cáncer, intentemos no hacer de esto un escándalo”, le dijo a su mamá en ese momento, y de inmediato Barbieri rompió en llanto.

Federico Bal junto a su madre, Carmen Barbieri Archivo

“Fue el momento más triste de mi vida verla mal a ella” , reconoció Federico. “No sabés el proceso para empezar a ocuparse de uno. Hay que ser egoísta en la vida, y hay momentos de ocuparse al cien por ciento de uno mismo”, reflexionó, y de a poco se empezó a emocionar. Luego, volvió a hablar de su mamá: “Muy drama queen es mi mamá en su vida así que imaginate”, le dijo a la periodista, quien la defendió recordándole a Bal que su hijo le estaba diciendo que tenía cáncer. “Sí, pero mi vieja es Carmen Barbieri”, respondió Bal. “También es la leona”, retrucó Nazarena. En ese momento el actor contó que necesitó compartirlo con ella para empezar a sanar.

Con el diagnóstico en la mano, Bal recordó que viajó a Buenos Aires, fue al médico y le preguntó si se iba a morir. “Yo creo que no. No sé”, fue la respuesta . “Me volví muy consciente de que estamos de paso. Yo me sentía invencible”, se sinceró, y entre lágrimas reveló que cuando terminó la temporada la sentó a Carmen y le dijo: “¿Vos viste la vida que tengo? ¿los 30 años que viví? Estoy súper conforme. Si me tengo que morir... Hice una cantidad de cosas, mamá. No puedo quejarme”. En ese momento, contó, empezó no solo a normalizar la idea de la muerte sino también a preocuparse por las cosas importantes.

“¿Cómo saliste tan rápido de eso?”, quiso saber Nazarena. “Hay un pilar básico que es fundamental que son los afectos, la compañía y también vos y tu soledad. Hay momentos en los que tenés que cerrar la puerta de tu casa, agarrar una almohada y llorar y preguntarle al cielo, al universo, a Dios o a quien vos creas por qué te pasa esto”, reconoció.