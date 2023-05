Fede Bal reveló la propuesta más rara que recibió tras el escándalo del lavarropas: “No me parecía bien”

escuchar

A comienzos del febrero del 2023, Federico Bal se ubicó en el primer puesto del podio de las tendencias de Twitter, protagonizó decenas de titulares de noticias por día y fue el nombre más mencionado por los periodistas dedicados al mundo de la farándula. Y todo gracias a una notificación enviada por un lavarropas smart. Ahora, tres meses después y como invitado en Noche al Dente (América), recordó el escandaloso episodio y compartió la insólita propuesta que le llegó en medio del circo mediático.

Fede Bal reveló la propuesta más rara que recibió tras el escándalo del lavarropas

El 2023 empezó como uno de los mejores años laborales para Fede Bal. A la cabeza de Kinky Boots, el icónico musical de Broadway, arrasó con la temporada de verano y, en sus propias palabras, “ganó todo lo que había por ganar”. Sin embargo, hubo un hecho que opacó el éxito rotundo teatral: el final de su relación con Sofía Aldrey, con quien estuvo en pareja a lo largo de tres años.

La noticia de la separación -que lejos estuvo de ser como cualquier otra- llegó de la mano de Yanina Latorre, quien contó que la joven abandonó el hogar que compartía con el actor en Córdoba durante sus meses de trabajo en Villa Carlos Paz tras descubrir que la engañaba con múltiples mujeres, incluyendo varias figuras de la farándula. De regreso en Buenos Aires, la marplatense no solo se llevó todas sus cosas de la casa en la que convivían sino que habría “hecho destrozos”.

Federico Bal se separó de Sofía Aldrey en medio de un escándalo

“Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las minas se iban”, agregó la panelista del magazine conducido por Ángel de Brito, detalle que desató una oleada de memes y que ubicó a la primicia entre las más polémicas del año. Título que se asentó a lo largo de las semanas siguientes, cuando comenzaron a filtrarse las capturas de pantalla de las ya mencionadas interacciones del hijo de Santiago Bal con otras celebridades, como fue el caso de sus fogosos intercambios con Estefi Berardi.

Ahora, cuando el escándalo ya quedó en el pasado y fue opacado por otros, quizás más complejos, sucesos que tuvieron lugar en la farándula, Fede Bal pasó por Noche al Dente. En diálogo con Fernando Dente, habló brevemente de la separación y admitió que recibió una extraña propuesta para convertirse en la cara del electrodoméstico que le jugó en contra. “Me llamó un grupo de marcas y no me parecía. La poca dignidad que me quedada... no me parecía estar ahí sentado con el lavarropas”, expresó.

Federico Bal explicó por qué puso el lavarropas a la madrugada

Tiempo atrás, el conductor de Resto del Mundo se refirió a los lavados de ropa a la madrugada que desembocaron en el final de su relación e intentó explicar que no se dieron por el motivo que Aldrey, su ahora expareja, sospechaba.

“Sí, lavé un montón de sábanas y ropas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra, posta no es como piensan todos que fue una chica y yo lavé, realmente no era eso, que no lo voy a contar porque me parece un montón, pero no fue así”, aseveró en una nota que le dio a Pablo Layús para Intrusos (América). No obstante, al menos en el imaginario popular, no logró terminar de limpiar su imagen.

