Jorge Rial recibió el alta y habló con Ángel de Brito sobre su estado de salud: “Me considero un sobreviviente”

Tres semanas atrás, Jorge Rial fue ingresado de urgencias a la Clínica Del Country de Bogotá luego de sufrir un infarto en plenas vacaciones en Colombia, país al que viajó en junto a su actual pareja. Después de permanecer varios días internado en compañía de sus hijas, Morena y Rocío -quienes viajaron para cuidarlo- en la noche del martes el periodista volvió a la Argentina a bordo de un avión sanitario. Ya en su casa tras pasar un día en el Sanatorio Finocchieto, habló con Ángel de Brito quien, en la noche de LAM (América), dio detalles sobre su situación actual.

Desde su casa, Jorge Rial habló de su estado de salud: “Me considero un sobreviviente”

El 30 de abril, un día después de que Jorge Rial fuese internado debido a un infarto, fue Ángel de Brito quien se encargó de hacer pública la noticia a través de las redes sociales. “El parte de Rial: infarto agudo de miocardio, taquicardia ventricular. Se reanimó, se intubó, se realizó cateterismo cardíaco y ahora está estable. A la espera de su evolución”, indicó el periodista en su perfil de Twitter.

Según informó su médico de cabecera, Guillermo Capuya, tuvo un episodio de baja de presión, por lo que debió ser trasladado al sector de hemodinamia del sanatorio, donde le hicieron un cateterismo. Por sus antecedentes y como había una obstrucción en una de las arterias, le colocaron un stent.

Pero a pesar de la gran cobertura mediática en torno a su salud, desde su entorno trataron el caso con gran hermetismo e, incluso, solo se emitió un parte médico desde el comienzo de su internación. Ya en la Argentina, se refirió a esto en una íntima conversación con Ángel de Brito quien, nuevamente, se convirtió en la especie de vocero oficial de su colega.

Desde el magazine de América, el conductor aseveró que Rial ya se encuentra en su casa y leyó en vivo el mensaje que recibió de su parte. “Fue un susto enorme, que por suerte y los médicos colombianos logré superar. En este momento no quiero hablar. Me considero un sobreviviente, ya voy a contar todo. Recién lo estoy asumiendo y reconstruyendo. Hablar ahora es al pedo, necesito tiempo para procesar todo”, escribió el conductor de Argenzuela (C5N).

El posteo de Rial luego de recibir el alta en Colombia Instagram

Y agregó: “Fue muy fuerte lo que me pasó. De verdad estoy muy cansado, pasé cinco días en la UCI (Unidad Coronaria Intensiva) y tres más en un cuarto del sanatorio. El viaje fue largo y un día en el Finochietto para terminar los estudios. Todo esto me tocó atravesarlo en otro país, lejos de mi familia y de mis amigos. Cuando reconstruya todo voy a poder hablar. Hoy quiero el silencio. Estoy disfrutando de mi vuelta a la vida”.

Sobre la escasez de partes médicos, detalló: “Calculo que se desbordó la situación o quizás es una medida de la clínica cuando se trata de un extranjero. No lo sé”.

El emotivo posteo de Jorge Rial, tras abandonar la clínica en Colombia

Luego de pasar cinco días internado en terapia intensiva luego de ser intervenido de urgencia en el marco de unas vacaciones en Bogotá, Jorge Rial fue dado de alta y, por primera vez desde que trascendió la noticia, compartió un emotivo posteo en sus redes sociales.

El emotivo posteo de Jorge Rial tras ser dado de alta en Colombia

Junto a una foto en la camilla en donde pasó casi una semana, escribió: “Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde”.

Y agregó: “Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”.

La publicación recibió más de 42 mil Me Gusta y la sección de comentarios se vio invadida por mensajes de buenos deseos tanto de parte de sus seguidores como de sus colegas.

