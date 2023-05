Jey Mammon habló de “falsa denuncia” y dijo qué plan tiene en mente

escuchar

Jey Mammon dialogó con Socios del Espectáculo (eltrece) y se refirió a su futuro laboral en la televisión, en línea con sus tratativas con Telefe tras ser desvinculado por la denuncia de abuso de parte de Lucas Benvenuto.

Desde el programa de espectáculo, Rodrigo Lussich dio a conocer la reunión privada que se llevó a cabo entre los directivos del canal y el conductor, quien se hizo cargo de las emisiones de La Peña de Morfi (Telefe) desde el fallecimiento de su creador, Gerardo Rozín. En la introducción a la entrevista exclusiva, Lussich aseguró que las tratativas eran por su vuelta a la conducción.

Jey Mammon se refirió a su futuro laboral en Telefe

“Ya es parte del cotidiano que estén en la puerta de mi casa”, manifestó Mammon con relación a la constante custodia mediática desde su regreso al país y se refirió a su futuro laboral: “Estoy con ganas de volver a trabajar, de volver a la tele. En algún momento vamos a retomar”.

El conductor agradeció el cartel de uno de los televidentes de La Peña de Morfi, quien pedía por su vuelta a la conducción del programa de cocina, música y entretenimiento. Y además afirmó que recibe muchos mensajes de apoyo de sus fanáticos a través de las redes sociales y en la calle.

Después habló de su reunión con las autoridades de Telefe. “Fue muy buena. Yo tengo contrato con el canal hasta fin de año, así que tengo muy buena charla (...) Seguramente volveré a la pantalla del canal. La tele es mi lugar de laburo, al igual que el teatro y la radio”, señaló.

Si bien el conductor aseguró que las tratativas marchan positivamente, remarcó que en este momento el objetivo no es volver a la pantalla chica. “En este momento mi energía no está puesta en volver a la televisión, está puesta en contrarrestar una denuncia que es falsa”, indicó.

Jey Mammon aseguró que volverá a la televisión (Captura video)

“Y contrarrestar la mentira no solamente de una persona, sino de todas las personas que se hayan subido a esa mentira o que se hayan hecho propietarios de esa mentira en el espacio que corresponde, que es la justicia. Ir con todas las pruebas suficientes para poder contrarrestar eso”, concluyó el músico.

Al retomar la palabra, Rodrigo Lussich dio su opinión al respecto. “Acá se presenta un conflicto de intereses. Él habla de hacerles un juicio a toda la gente que se subió a una mentira: no está probado. La justicia no falló diciendo que se trató de una falsa denuncia. La justicia lo que hizo fue prescribir el delito por una cuestión de fechas”.

Paula Varela ahondó más en la estrategia de Jey Mammon y su defensa luego del revuelo mediático que generó la denuncia. “Él lo que quiere es ir en contra de todos los que le dijeron ‘pedófilo’ y lo acusaron por calumnias e injurias. A él lo que le molestó es que lo acusen sin que hubiera algo en la justicia”, manifestó.

No obstante, luego del debate, Adrián Pallares explicó de qué se trató la reunión. “Vamos a decir que ‘se reunió con Telefe’ es entre absolutas comillas. No se reunió con Telefe, se reunió con un amigo que trabaja en la señal, que no es lo mismo”.

