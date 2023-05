Luis Ventura fue tajante sobre la salud de Jorge Rial: “Quiero que lo cuiden, no que lo exploten”

escuchar

El 29 de abril, Jorge Rial sufrió un infarto de miocardio mientras se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Bogotá, Colombia; sin embargo, su salud se estabilizó y llegó al país en un avión sanitario este martes. En este contexto, Luis Ventura, quien tuvo años de relación dentro y fuera del aire de América, dio tajantes respuestas sobre la salud del conductor.

Luego de la impactante noticia sobre su infarto, el conductor de Argenzuela (C5N) fue trasladado desde Colombia a la Argentina en un avión sanitario y luego al Sanatorio Finochietto, en donde tras pasar un día, le dieron el alta.

Luis Ventura, quien fue amigo y compañero por muchos años en el programa Intrusos (América), se refirió a la salud del periodista en diálogo con un móvil de LAM (América) y pidió aclaración sobre la información al respecto.

Luis Ventura fue tajante sobre la salud de Rial tras su llegada a la Argentina

Ante la consulta del periodista, Ventura habló de su emoción en el programa A la tarde (América) y de cómo fueron los últimos años de conflicto en su relación de amistad. “No veo por qué se le pone muchos signos de admiración. Lo hace mucha gente. Hacer un show de cualquier instancia de la vida. Lo hizo Fernando Peña, Ricardo Fort, Bernardo Neustadt. Forma parte de tu realidad de vida, algunos la quieren mostrar y otros no”, manifestó.

Sin embargo, pidió que tenga una especial atención de parte del entorno y fue tajante. “A mí lo que más me preocupa es la salud de Jorge. Quiero que lo cuiden, no quiero que lo exploten. El que sabe, sabe y el que entiende, entiende. Y si no se deja cuidar, cuídenlo igual, porque si está enfermo hay que cuidarlo”, expresó.

Además, el periodista de espectáculos recordó cómo fue el momento en el que se enteró del estado crítico de Rial: “A mí me llamó una hija de él y me dijo que estaba grave, que se estaba muriendo. Por eso estaba viajando para cuidarlo”, indicó y luego cuestionó el hermetismo: “El sanatorio no me da diagnósticos, ¿por qué?, ojalá sea un jueguito porque entonces me dejaría la tranquilidad que no me tengo que preocupar, pero la que yo sé es que estaba grave. ¿No se dijo que estuvo muerto diez minutos? Entonces me preocupa”.

El periodista explicó que lo conoce bien a Rial y advirtió de la peligrosidad de que vuelva a trabajar. “Él donde se siente bien se va a poner a saltar en la cama, va a empezar a hacer móviles porque el periodismo lo lleva en el alma, pero no está bueno... que se cuide él”, señaló.

Por último, Luis Ventura recordó el momento en el que Jorge Rial decidió apartarlo de los panelistas de Intrusos en su momento para que cuide su salud. “En su momento me enojé, pero con el tiempo lo entendí. Yo sé que él no se deja cuidar, entonces cuídenlo porque va a hacer todo lo que se le cante. Lo dejás solo y te agarra el celular”.

“No quiero que me den malas noticias y para mí sería una mala noticia que le pasara algo grave”, concluyó el periodista de espectáculos, quien fue uno de los famosos que se mostró más afectado por la inesperada noticia del conductor hace algunos días en sus vacaciones.

