Fede Bal y un nuevo escándalo en Carlos Paz: quieren echarlo del country donde vive

En las últimas horas, se conoció la información de que Fede Bal tendría problemas con sus vecinos del country Causana de Villa Carlos Paz, donde actualmente reside el actor, protagonista de la obra Kinky Boots en esa conocida localidad cordobesa.

Según los reportes, la gente del lugar está enojada por los ruidos hasta altas horas de la noche en el domicilio del hijo de Carmen Barbieri y habrían pedido que el barrio privado tome alguna medida.

Durante los últimos días, Bal estuvo envuelto en varias polémicas. Primero, por haber regalado entradas para la obra Kinky Boots, iniciativa que varios de sus colegas calificaron de “competencia desleal”. Además, el actor tam,bién estuvo en el ojo de la tormenta por haber criticado a Shakira por su canción contra Gerard Piqué en la session 53 de Bizarrap. Según su criterio, al escribir y cantar el tema no pensó lo suficiente en sus hijos ni en lo que vivirían.

Por esta opinión, fue muy criticado y recibió muchos cuestionamientos en las distintas plataformas. Después de que el tema pasó y su nombre salió del foco de atención, apareció una disputa en su country que lo involucra.

Los vecinos de Fede Bal juntarán firmas para echarlo del country donde alquila

El actor alquiló en Causana, un barrio privado ubicado a unos pocos minutos de la entrada a la ciudad de Villa Carlos Paz. El alojamiento lleva a cabo la obra Kinky Boots en Córdoba, en la cual representa al personaje de Lola. Su presencia no está bien valorada por algunos de sus vecinos, quienes tienen la intención de que se mude.

La información la reveló el periodista Jorge Elena en Mitre Live. En diálogo con Juan Etchegoyen, el cordobés afirmó que el malestar llevó incluso a una propuesta formal para que el actor sea expulsado: “Vecinos del country estarían juntando firmas para presentarle a la administración, pidiéndole que Bal se traslade a otro lugar”.

El motivo de las quejas pasa por los ruidos a altas horas de la noche, en el contexto de fiestas que se realizarían con bastante frecuencia en la vivienda del actor. Además, el periodista también reveló que Bal no está al tanto de esta situación. “A mí Fede me contó que habló con los vecinos, pero que no le habían manifestado su malestar”, expresó.

Aunque no se dieron a conocer números precisos sobre quienes serían los firmantes del pedido, sí se sabe que es un grupo que estaría cansado de las interrupciones al momento del descanso: “El tema acá son las fiestas que hace Fede. No tengo una cantidad de número de vecinos enojados, es un grupo que se siente molesto”.

Por último, Elena no confirmó que efectivamente se vaya a concretar la expulsión del lugar, pero sí dejó en claro que el enojo está muy presente. “Habrá que ver que dice el contrato del lugar, lo quieren rajar. Están pidiendo el traslado y que lo lleven más lejos”, concluyó el periodista.

La crítica de Fede Bal a Shakira

La mencionada queja del actor fue expresada a través de Twitter, con un posteo en el que pidió por el cuidado de Milan y Sasha, los hijos de la artista colombiana y Piqué: “¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, ¡que lo haga alguien!”.

“Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying”, completó. Además, aseguró que la mediatización de la separación, algo que él vivo en carne propia con la separación de sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, podría implicar que los pequeños requieran atención psicológica.

