Peter Lanzani junto a Anya Taylor-Joy: la foto viral que sorprendió a todos en las redes

escuchar

La ceremonia de entrega de los premios Globo de Oro 2023, que se celebró en Los Ángeles (Estados Unidos), consagró a Argentina, 1985 como “mejor película de habla no inglesa”, la noche del martes pasado. Así, el salón del hotel Beverly Hilton se llenó de abrazos y gritos a modo de festejo, tras el anuncio del galardón para el film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Este domingo, la noche de los Critics Choice Awards 2023 no trajo la misma suerte para la película de Santiago Mitre y el galardón a la “mejor película extranjera” fue para RRR. En tanto, los protagonistas de Argentina, 1985 también esperaban el triunfo durante la gala número 28 de estos premios, pero no pudo ser. Entre las celebridades que asistieron se encontraba también la actriz estadounidense, que vivió su infancia en la Argentina, Anya Taylor-Joy, quien manifestó en distintas oportunidades su amor por este país. En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales una fotografía del ex Casi Ángeles y la protagonista de Gambito de dama.

La foto viral de Anya Taylor-Joy junto a Peter Lanzani.

“No sé en qué andan ustedes, pero me llegó esto y me vuelvo loca. Miren este crossover que no sabíamos que necesitábamos”, escribió la usuaria de Twitter Mariana Carpo @Lacarpo, quien compartió la instantánea de Lanzani y Taylor-Joy. La publicación superó los 5400 likes y recibió decenas de comentarios de asombro. “Nuestros argentinos juntos”, escribió una usuaria. “Anya y Peter llevando el orgullo nacional y la pasión por el dulce de leche en un mismo lugar”, destacó otro.

Por su parte, Lanzani, que dio vida al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo en la historia basada en el Juicio a las Juntas, compartió una foto a través de su perfil de Instagram junto a Darín y a Santiago Mitre, director del film, mientras los tres alzaban la estatuilla. Así mismo, distintas celebridades se sumaron a la felicitación a través de las redes sociales: el conductor Marley, el actor Nicolás Vázquez, la cantante Lali Espósito y la intérprete Dolores Fonzi.

Peter Lanzani, Ricardo Darín y Santiago Mitre con el Globo de Oro en las manos (Foto: Captura Instagram/@lanzanipeter)

Las reacciones al premio

“Dios mío. ¡Qué importante esto! ¡Qué año, Argentina! Orgullo”, escribió Eugenia “La China” Suárez a través de sus Stories de Instagram, junto a una carátula de la histórica película. Y siguió: “Te quiero infinito, Peter Lanzani. Felicitaciones a todos”. La intérprete de Lo que dicen de mí compartió el inicio de su carrera actoral con el protagonista en Casi Ángeles, que se emitió por primera vez en 2007.

La China Suárez felicitó a su compañero de profesión en Instagram. Instagram: sangrejaponesa

Otro de los que festejó el recibimiento del premio internacional fue el hijo de uno de los protagonistas, el Chino Darín. “¡Qué bombaaaaaaa! Vamos, Argentina, 1985, carajo”, escribió el actor de Durante la tormenta a través de su cuenta de Twitter, junto a un emoticono de un corazón rojo.

En tanto, la histórica película que conmemora el Juicio a las Juntas fue preseleccionada para la entrega de los premios Oscar, que se realizará el 12 de marzo.

LA NACION