La fuerte crítica de Fede Bal a Shakira tras el lanzamiento del tema con Bizarrap: “¿Pueden pensar en sus hijos?”

Shakira y Bizarrap dieron a conocer su nueva colaboración juntos este miércoles por la noche y generó reacciones de todo tipo. La cantante colombiana incluyó en su canción fuertes indirectas a su expareja, Gerard Piqué, y a la nueva novia de él, Clara Chía Martí. Entre los aplausos a la producción de ambos, también apareció una acusación de plagio y comentarios negativos. Entre ellos, el actor Federico Bal reflexionó sobre cómo afecta el lanzamiento a los hijos de la intérprete y el futbolista catalán, Sasha y Milan: “Alguien debería pensar en los niños”, señaló.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal definió como “un momento muy oscuro” en su vida la separación de sus padres. Así, reveló que tras la ruptura se adentró en el mundo de las adicciones. “Tal vez llegué a eso por la separación de mis padres, chupaba un montón, estaba mal. Tal vez no pudo estar mi madre al lado mío. Tomaba y fumaba marihuana. Yo estaba como podía, tenía amigos que me ayudaban mucho”, contó en 2013.

Federico Bal hizo un contundente apunte sobre los hijos de Shakira y Piqué. Twitter: @balfederico

Tras el lanzamiento de la Music Session #53 de la mano de Shakira y Bizarrap, el actor advirtió la repercusión que la relación entre la cantante colombiana y Gerard Piqué podría impactar en sus dos hijos, Sasha y Milán. “¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien”, sentenció a través de su cuenta de Twitter, haciendo una referencia también al tratamiento mediático del tema. Y agregó: “Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying, psicólogos forever. Igual, me encanta todo lo que hace el Biza, pero alguien debería pensar en los niños”.

Shakira y Bizarrap estrenaron una nueva canción con críticas Piqué

Federico Bal: “Hablo con conocimiento”

El actor recordó el duro momento que atravesó cuando sus padres decidieron divorciarse y su ruptura se volvió mediática, en 2012, luego de que Barbieri descubriera la infidelidad de su marido. “Escuchen algo. ¿Cuándo dije que lo de Piqué está bien y lo de Shakira mal? Ambos se equivocan. Pero ella lo hace súper mega masivo y sin pensar en sus críos”, escribió el conductor televisivo.

El actor relató su experiencia tras la ruptura de sus padres. Twitter: @balfederico

Y agregó: “Estoy seguro de que yendo al colegio, hasta en el Spotify y YouTube de los nenes, se lo recomiendan como próximo tema de reproducción. Sepan que hablo con conocimiento. ¿O ustedes estaban ahí para pagar mi psicólogo cuando mi mamá y papá hacían un reality de su separación?”.

La canción de Shakira entonó varias indirectas hacia Piqué y su actual pareja, Clara Chía Martí. Algunas partes señalan: “Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. / Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está para tipos como tú / Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción”; “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. / Entendí que no es culpa mía quе te critiquen / Yo solo hago música, perdón quе te sal-pique / Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

