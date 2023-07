Eugenia Tobal habló sobre Nicolás Cabré y reveló cuánto tardó en superar la infidelidad del actor

escuchar

En una entrevista, Eugenia Tobal se refirió al proceso de introspección que enfrentó luego de enterarse de la infidelidad de Nicolás Cabré, quien en aquel entonces era su marido. En su testimonio, la actriz le restó importancia al tema y aseguró que en su momento requirió el debido tiempo para sanar, pero que lo superó ya hace años y que no la marcó.

El caso generó mucha polémica y repercusión en su momento dentro del mundo del espectáculo. Tobal y Cabré, que se habían casado meses antes, tuvieron una crisis de pareja que culminó en separación. El motivo fue una infidelidad del actor con Eugenia “La China” Suárez, quien era compañera de elenco del actor en la serie Los Únicos.

Luego de un tiempo de rumores, la confirmación del vínculo dio lugar a mucha polémica y se señaló fuertemente a Cabré. Además de la ruptura del matrimonio y la infidelidad, Tobal había perdido un embarazo poco tiempo antes, por lo que el suceso generó aún más repercusión.

A más de una década de lo ocurrido, la actriz habló en una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece) sobre el tema y aseguró que es algo que fue superado en su momento y que no sufrió mayores secuelas a lo largo del tiempo. La pregunta que comenzó con el relato fue la de Rodrigo Lussich, quien le consultó a la invitada si había tenido problemas con la exposición en los momentos difíciles de su vida.

Luego de afirmar que la pasaba mal con tantas miradas encima, Tobal recordó que se comunicaba con los periodistas de espectáculos que hablaban sobre su vida: “A todos los que me lastimaban los llamaba por teléfono y les decía: ‘Vos no me conocés, ¿querés que charlemos? Yo te cuento’. No soy de hablar por hablar y decir cosas de personas que no conozco; entonces está bueno que me conozcan primero”.

En ese sentido, se refirió a la infidelidad que sufrió y el trato que se le dio en los medios. “Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres. A mí se me expuso de una manera muy tremenda, porque yo me guardé y, sin embargo, no hubo mucha piedad”, manifestó.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré cuando eran pareja

Con respecto a esto, expresó que a pesar del paso del tiempo aún se señala mucho ese hecho dentro de lo que fue su carrera y su vida personal: “Todavía parece que eso fue como lo único que marca mi vida y después pasaron tantas cosas”. “Lo sané al año o dos años, ya pasó. Después tuve otros novios y otra vida”, agregó sobre su recuperación emocional después del impacto que significó la infidelidad y la separación.

Con respecto al vínculo con Nicolás Cabré tras el hecho, señaló que no volvió a verlo, pero que no tiene ningún enojo con él: “Ya está. Son cosas que pasan y que les pasan a todos. La mejor manera de sanar es perdonarse uno primero y cero rencor”. “Uno no es lo que fue en un pasado con alguna cosa dolorosa o fea. A mí después me pasaron un montón de cosas hermosas y maravillosas. Eso fue una situación en la vida que le pasa a cualquiera. Lo mío fue expuesto, aunque no lo elegí”, cerró sobre el tema.

