Julia Tozzi, la protagonista de Heathers que brilla sobre el escenario y se convirtió en la revelación del musical

escuchar

Si alguien circula por Avenida 9 de Julio, dobla en Corrientes con dirección a Puerto Madero y a unos 800 metros gira la cabeza hacia la derecha, cuando pasa por el Teatro Ópera Orbis se va a encontrar con dos carteles azules gigantes de Heathers: El Musical, la adaptación argentina de la obra basada en la película de 1988. Una de las cinco personas que aparece en esas marquesinas es Julia Tozzi, una de las verdaderas revelaciones de la temporada teatral 2023.

En la obra interpreta a la protagonista, Verónica Sawyer, un personaje que versa entre la oscuridad y la luz, entre querer encajar y ser aceptada y entre el primer amor y toda la presión que significa el colegio secundario. En diálogo con LA NACION, la actriz recordó cómo fueron sus primeros pasos en la actuación, la película que marcó su vida y la inspiró en su carrera, los desafíos de un rol protagónico y cómo vive su propio sueño hecho realidad.

Muchos artistas tienen una historia detrás, algo o alguien que los llevó a querer desarrollarse lejos de las oficinas y las computadoras, por dar un ejemplo, y estar, en cambio, cerca de los reflectores. La de Julia se remonta al 2006, cuando llegó el ‘boom’ de High School Musical, un film que sin dudas marcó un antes y un después para toda una generación y abrió la posibilidad de ver a la danza, el canto y la actuación, no como disciplinas separadas sino fusionadas. “Eso me volteó, me fascinó. Dije ‘esto es divertidísimo, es fantástico’”, reflexionó Tozzi en su charla con LA NACION.

Con un padre músico y entrenador vocal, se dio cuenta de que podía cantar, también bailar y actuar. Fue ahí cuando se decidió y emprendió un camino que la llevó a un lugar que nunca imaginó.

Julia Tozzi, la protagonista de Heathers: El musical catalina serrano massa

Sus padres la apoyaron desde el minuto uno: la acompañaron a sus clases de patinaje artístico, de danza árabe y a las que tomó en la institución de Julieta Otero en su Avellaneda natal. A los 15 empezó a estudiar en la escuela de Julio Bocca y a la diversión se le sumaron la disciplina y el esfuerzo. Fue ahí cuando tuvo que poner las cartas sobre la mesa y decidir qué estaba dispuesta a sacrificar. Por eso, se preguntó: “Levantarme a las 7 de la mañana un sábado a los 16 años, cuando mis amigos fueron a bailar. ¿Estoy para esa?”. La respuesta fue contundente: “Sí”.

Julia estuvo en The Rocky Horror Show, Mamá está más chiquita y en El violinista en el tejado, con un papel que le valió una nominación a los Premios Hugo como intérprete femenina en ensamble.

“Gracias al Violinista y a que estaba haciendo Once en Disney me pude independizar y el día que vi la nominación estaba subiendo un mueble porque me estaba yendo de la casa de mi mamá para vivir sola. Fue un torbellino muy fuerte y además era un personaje chiquitito que casi no hablaba, así que no me lo esperaba”, aseguró.

Heathers: El musical

Fernando Dente, que en 2014 dirigió su primera obra Criatura emocional, ahora vuelve a ponerse en ese rol. Con un casting abierto en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, más de 6000 artistas se presentaron con la ilusión de poder estar en la obra en la avenida Corrientes y de ser parte de algo grande.

Escenas, armonías y coreografías, sumadas a la presión de querer algo que muchos aspiran -pero lamentablemente pocos alcanzan- sin dejar que gane la ansiedad y el nerviosismo, eso vivieron todos los que se presentaron. Las instancias pasaron, la lista de candidatos se redujo hasta que quedaron unos pocos, incluida Julia Tozzi. Ella, internamente, tenía la sensación del personaje que podía interpretar, pero hasta que no lo vociferaran, nunca iba a estar del todo segura.

“Shock”. Eso fue lo que sintió cuando le dijeron que fue seleccionada para interpretar a Verónica, nada más y nada menos que la protagonista de la historia. Pasaron varios meses desde que se confirmó el elenco, y aun ahora, después del estreno, sigue sin creer realmente en todo lo que le sucede, aunque supone que lo hará con el paso del tiempo y un poco de perspectiva.

Julia Tozzi interpreta a Verónica Sawyer en la versión argentina del musical Heathers Catalina Serrano Massa

Ponerse en la piel de un personaje tan conocido en la cultura del musical fue todo un desafío. “Tuve que aislarme de las influencias”, aseguró. Si bien no vio la película original, que tuvo a Winona Ryder como protagonista, sí estaba familiarizada con la versión de Broadway. “La impronta de Fer Dente era venir sin mucho bagaje, venir a ver qué hacemos“, expresó al tiempo que agregó: “Si quería hacer algo propio, tenía que alejarme un poquito de todo lo que decían los demás, porque si no, iba a querer ir ahí. Sabía también que él iba a ser muy claro con las direcciones, con qué quería con la obra, entonces también me entregué mucho a eso. Fui preparada física, vocal y actoralmente. Fue plantearle hago ‘lo que vos me digas Fer, vamos para adelante’. Y lo fuimos construyendo juntos”.

Si bien la historia original transcurre a finales de los 80, la versión argentina es atemporal, aunque sí gira en torno al último año del colegio secundario, con todos los dramas y conflictos personales que eso puede conllevar. Y Julia se remontó a su propia experiencia, incluso a cosas que no tenía muy presentes, para construir su propia versión de Verónica.

“El último año del colegio yo no la pasé muy bien porque ya estaba medio en otra, ya estaba haciendo teatro musical y me sentía como sapo de otro pozo. No es que me hacían bullying, pero sí estaba un poco combativa con todos mis compañeros. No eran mala gente, pero yo estaba con otras ideas, en otro mundo y había algo de esa ‘mini sociedad’ que es la escuela que no soportaba, sentía que me ahogaba y algo de eso reflotó cuando empezamos a hacer la obra”, reconoció.

Para encontrar al elenco de Heathers se hicieron audiciones en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata catalina serrano massa

“Hay algo que dice Verónica que es ‘ya está, termino este año, salgo viva y voy a hacer lo que quiero hacer de mi vida’. Eso me pasó en el último año a mí”, reflexionó Tozzi. Pero, al mismo tiempo, no fue solo lo emocional lo que tuvo que trabajar, sino también lo físico. La obra dura 100 minutos, no tiene intervalo y ella aparece en la mayoría de los cuadros, por lo que tuvo que aprender a nivelar la energía. Más allá de todo hubo algo más profundo que tuvo que trabajar.

Uno de los mayores temores que tenía en los ensayos era saber si iba a poder dar lo mejor de sí vocal y físicamente, algo que sin dudas ya es cosa del pasado. “Tuve mucha contención de parte de Fer Dente (Dirección), Agus Vera (Asistente de Dirección), Vanesa García Millán (Dirección coreográfica) y Euge Gil Rodríguez (Dirección vocal) que me bancaron un montón y pude. Ahora vamos a ver qué pasa de miércoles a domingo”, dijo entre risas.

Un talentoso grupo de artistas protagoniza Heathers bajo la dirección de Fer Dente catalina serrano massa

Heathers: El musical es una de las apuestas fuertes de la temporada teatral 2023, con una historia que combina hits musicales con temas que interpelan, como el bullying, la sexualidad y la “dura batalla” que significa para algunos el colegio secundario.

Las funciones son de martes a domingo a las 18 (con doble horario los fines de semana a las 20.30). Las entradas se pueden conseguir en la boletería del Teatro Ópera Orbis y también a través de Ticketek. “Se van a divertir y van a ver un espectáculo tremendo con gente muy grosa. Se van a identificar si o si con alguno de los temas y se van a ir pensando después de haberse reído muchísimo”, manifestó su protagonista al invitar a todos aquellos que quieran vivir una experiencia única.

De cantar en el living de su casa a estrenar una serie en Disney y protagonizar un musical en avenida Corrientes

Esa adolescente de Avellaneda que se fascinaba con Troy y Gabriella de High School Musical, creció y pasó de aprender a cantar con su papá, a actuar con Diego Topa en El Ristorantino de Arnoldo, y estrenar una temporada completa de la serie Freeks en Disney +. Con las lágrimas que intenta contener y la inocencia que aún la atraviesa, le pide a esa Julia pequeña que le recuerde a la adulta que vale la pena luchar por lo que tanto anheló.

“Lo hago porque me gusta, si no, la verdad elegiría cualquier otra cosa que no tenga tanta inestabilidad, que no sea una vorágine todo el tiempo, que te devuelve muchísimo cuando estás trabajando, pero cuando no lo estás es durísimo. Si no fuera porque me apasiona y no puedo hacer otra cosa, habría elegido algo más estable que no fuera una montaña rusa de emociones”, manifestó.

Heathers: El musical en el Teatro Ópera (Video: Instagram @heatherselmusical)

Hoy, es su cara la que aparece en una de las avenidas más famosas de Buenos Aires, algo que unos pocos tienen la suerte de decir. Cuando se enteró de que quedó seleccionada, todo fue una sorpresa, ya que pensó que iban a estar solo las Heathers (Sofi Morandi, Flor Anca y Maru Loyato) en el cartel, pero aparecieron también su nombre junto al de Nico Di Pace. En ese momento, llamó a su hermana que trabaja cerca del teatro, el grupo familiar se empezó a llenar de mensajes y ahí le cayó la ficha. “Me quebré. Empecé a entender todo a partir de las reacciones de los demás”.

“Todo esto me hizo recordar que arranqué en esto porque me gusta, me apasiona y lo quiero hacer. Ante cualquier obstáculo que haya, me ganan las ganas, valga la redundancia, de hacer esto: subirme al escenario y estar cantando ahí”, concluyó. Su sueño hoy se cumple con creces y se lleva todas las ovaciones en el teatro cada vez que se cierra el telón.