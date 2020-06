Luego de presentar a su nuevo novio, el actor respondió con gran elegancia a la homofobia de uno de sus seguidores

Fernando Dente pasó un domingo muy romántico y decidió presentar públicamente a Nicolás Di Pace , el modelo con el que se puso de novio . A través de una foto de Instagram, el actor compartió una tierna postal que recibió miles de felicitaciones, pero también algunos comentarios negativos, cargados de prejuicios y homofobia.

"No sé de qué están orgullosos. No te olvides de que Dios consumió con fuego Sodoma por causa de la sodomía. Vamos, sigan provocando a Dios. Así también van a terminar.", le escribió un usuario. Dente, por su lado, respondió con mucha elegancia e ironía: "Soy hijo de un cura. Así que Dios es como de la familia, todo controlado". Además de postear la respuestas al comentario, el actor y bailarín tomó una captura de la interacción y la publicó en sus Instagram Stories .

La elegante respuesta de Fer Dente a la homofobia de un seguidor

La orgullosa sexualidad de Fer Dente

En noviembre de 2018 Dente decidió contar por primera vez de forma pública que es gay. Lo hizo en una extensa carta donde hablaba de sus miedos, pero también de su intención de visibilizarse como un hombre orgulloso de quien era.

"Hace muchos años que mi sexualidad dejó de ser un 'tema' en mi vida. Si bien en algún momento lo fue, sobre todo de chico cuando sentía que algo 'fallaba en mí' por ser distinto (distinto a lo que pasaba en mi familia, en la tele, en las revistas, etc.). Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito publico no fue siempre así", escribió el actor.

"Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas (Nadie sale a aclarar que es heterosexual) me empieza a hacer un poco de ruido esto de 'evadir' un tema que es una de las cosas que me definen como la persona que soy y que me gusta mucho ser. Siempre guardo en mi intimidad quién pasa o lo que pasa dentro de mis cuatro paredes, y seguramente siga por ese lado porque es cómo elijo vivir. Pero otra cosa es guardar ahí adentro una parte de quién soy", añadió Dente, para luego declarar con mucho orgullo que es gay.

"Creo que ya todos lo sabían y si no, ¡ahora lo saben! Y estoy muy orgulloso de ser quien soy porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos. Siento que estoy dando un paso muy bueno, así que gracias por ser parte de alguna manera", expresó.