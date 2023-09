escuchar

A tres semanas de la muerte de Silvina Luna, Fernando Burlando brindó detalles de los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la modelo, quien falleció el 31 de agosto luego de permanecer 79 días internada en el Hospital Italiano debido a una hipercalcemia, enfermedad que comenzó a padecer luego de una cirugía estética con Aníbal Lotocki. Al respecto, el letrado ahondó en los detalles del estudio y acotó: “Tomaba más de 10 medicamentos por día, más allá de la diálisis”.

Luego de conocerse el informe oficial, en el que se indicó que se “observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para el mecanismo mortal”, el letrado dialogó este miércoles con LAM (América) y dijo que “los resultados que todos pretendemos para establecer el nexo casual entre la praxis de Lotocki y lo que le pasó a Silvina van a demorar un mes más”.

Se conocieron los resultados de la autopsia del cuerpo de Silvina Luna (Foto Instagram @silvinalunaoficial)

“En este adelanto que nos ofrece el cuerpo médico forense lo que vemos una inspección macro de lo que fue el trabajo de los profesionales. Se ven lesiones de todo tipo, muchas tienen que ver con la invasión que se hizo sobre Silvina para tratar de salvarla”, agregó.

Por su parte, Ángel de Brito se refirió al resultado que emitió el Centro de Asistencia Judicial Federal del Departamento de Tanatología de la Morgue Judicial: “Lo importante es lo que originó el producto que le puso Lotocki en el cuerpo de Silvina. Está muy bien explicado las durezas, todo lo que fueron encontrando”.

Acto seguido, Burlando especificó: “Durezas, calcio, líquido con parte sólida diseminados en todo el cuerpo. Silvina se quejaba muchísimo de dolor en la columna y en su pierna. Y ahí se ve la bestialidad que se hizo sobre ella de aplicarle directamente un material duro de 11,4 centímetros y aproximadamente 3 centímetros que estaba apoyado en el ciático”.

Fernando Burlando habló sobre los resultados preliminares de la autopsia de Silvina Luna

En esa misma línea, puntualizó sobre el sufrimiento de la ex Gran Hermano: “A veces descreía de este dolor y lo digo lamentándolo. Ella no exageraba, era una bestialidad, lo que tenía en ese ciático, y lo que le generaría no solamente a nivel físico de dolor, sino el dolor intelectual. Después hay material de relleno en todos lados: en los cuádriceps, en las venas, en las arterias. Los riñones están deformados, tienen una morfología distinta producto de esta situación”.

Tal como el informe de la necropsia detalló, en sus párrafos finales, que “la muerte de Silvina Luna, determinada macroscópicamente, ha sido: causas a determinar”. Burlando hizo hincapié en los granulomas, las pequeñas inflaciones que padecen la mayoría de los pacientes que pasaron por los consultorios de Lotocki, y aclaró: “En esta operación de autopsia ya se empieza a hablar de los granulomas y de todo lo que generaron esos granulomas. Se constata en la historia clínica el tormento que sufría y que vivía era porque tomaba más de 10 medicamentos por día, más allá de la diálisis”.

Y concluyó: “Eso no es salud para nadie por más de que esos medicamentos traten de salvarte la vida, no se habla de salud cuando una persona tiene que estar más pendiente de los horarios de recepción de un medicamento que de su propia vida. Y así vivió durante muchísimos años”.