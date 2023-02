FIBA 2023: la versión internacional de Teatro Bombón plantea una sociedad de observadores observados

escuchar

Bombón no es una palabra que se olvide. Hace casi una década, en 2014, Monina Bonelli y Cristian Scotton la eligieron para fundar una marca perdurable en la escena teatral, un festival de obras cortas (no más de media hora) site-specific, es decir, diseñadas para un determinado espacio no convencional. Teatro Bombón a la carta porque el público podía elegir -mientras recorría La Casona Iluminada, un petit hotel en la calle Corrientes donde nació esta iniciativa- entre varias obras para la tarde del domingo. Este exitosísimo proyecto no paró de crecer y diversificarse, con más de 13 ediciones y 70 obras coproducidas junto con artistas independientes. A partir de 2019 se creó Bombón Vecinal, con los vecinos del barrio del Abasto, y Bombón Casa Teatro, con artistas adultos mayores residentes y trabajadores de La Casa del Teatro. Ahora, en este FIBA 2023, se abre una nueva puerta que es Teatro Bombón Gesell, curado como siempre por Monina Bonelli, artista y directora artística del Centro Cultural 25 de mayo, y Sol Salinas, gestora cultural e integrante de la comisión directiva de la Casa del Teatro.

Desde mañana y hasta el domingo 5, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), podrá verse esta nueva edición internacional del ya clásico festival: diez obras cortas que exploran la cámara Gesell como sitio específico, realizadas por diez autores y directores de la Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú, Portugal y Uruguay.

El sueño de Rosita, en una de las ediciones previas de Teatro Bombón

“Siempre me impactó ese dispositivo arquitectónico como metáfora de la actualidad en la que somos objetos y sujetos de observación. Esa recurrente hipótesis panóptica — amplificada en los sistemas de vigilancia, las redes sociales y la pornografía — me incitaba a ver el mundo como una gran cámara Gesell”, dice Bonelli acerca de esta propuesta: las diez obras se presentan en un “teatro Cámara Gesell”, es decir, una habitación insonorizada, dividida por un vidrio de visión unilateral que permite observar sin ser observado.

Las obras fueron escritas durante la pandemia, en una residencia virtual de dramaturgia. Las organizadoras propusieron a los artistas encuentros con pensadores de las ciencias sociales, el psicoanálisis y los derechos humanos para reflexionar sobre género, racismo, colonización, diversidades, infancias, memoria, violencia institucional. “Para la residencia de dramaturgia virtual, pensé en un espacio de encuentros que sorprenda e interpele a los artistas y a nosotros también. La idea no apuntaba a debatir acerca de cómo hacer arte sino ir por los bordes, desde las ciencias sociales y la militancia, revisando en cada paso nuestro propio trabajo y pensando en la posibilidad de construir alguna forma de justicia, una justicia poética”, dice la curadora Sol Salinas sobre esta experiencia que fue publicada en un libro digital presentado en la edición anterior del FIBA.

Con la participación de actores y actrices como Vanesa González, Susana Pampín, Daniel Casablanca, Maiamar Abrodos, Payuca y Ariel Pérez De María, las obras de creadores de diferentes generaciones y estéticas se verán en un continuado de seis horas, con desmontaje a la vista del público, más Entre. Actos, tres charlas performáticas diarias a cargo de artistas e invitados especiales, entre los que se encuentran la historiadora Dora Barrancos, el Colectivo Identidad Marrón, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) Ricardo Manetti y DJ Lia Ghara.

Cada obra se presenta en tres jornadas: el programa A va los martes, jueves y sábados, desde las 17, y el programa B, los miércoles, viernes y domingos, desde las 16. En la sala Villa Villa, siempre para mayores de 18, puede elegirse entre propuestas muy variadas siempre en el mismo dispositivo escénico. Por ejemplo, monólogos de dos reconocidas actrices, el de Vanesa González en Las dalias, escrito y dirigido por Natalia Villamil, como una mujer que debe reconstruir el relato de una escena de su infancia, y el de Susana Pampín en Estás a punto de volver a ser tú, del portugués Marco Mendonça, dirigida por la uruguaya Verónica Perrotta, sobre una actriz que cuestiona todo y fantasea con ser Nina Simone.

Todos los directores de la primera temporada de Teatro Bombón

En la línea documental se encuentra Línea Sur, de la compañía vasco chilena Azkona & Toloza, que investiga las condiciones que permiten la violencia sistemática contra los pueblos originarios, y Sujeto social, sobre la comunidad senegalesa, de Brai Kobla, de la Argentina. También un melodrama erótico gay, Sus canciones favoritas, del peruano Alejandro Clavier; teatro de objetos con Rimu dice, de las mexicanas Lucila Castillo y Karina Hurtado; y la performance pornográfica El Acuario, línea A y línea B, de la escritora y directora brasileña Janaina Leite: una funciona como prólogo y la otra profundiza la historia por lo que se recomienda ver las dos líneas. Ambas obras ponen el foco en las plataformas de sexo pago en Internet, con imágenes de sexo explícitas y desnudos que la autora recopiló enmascarada como “camgirl”.

La lista se completa con Los titanes, de las argentina Paola Traczuk y Monina Bonelli; Mutismo selectivo, del chileno Bosco Cayo; y Color Bars, de Giordano Castro y dirección de Alexandre Dal Farra, de Brasil. Las entradas son gratuitas y se retiran por la boletería del C. C. Recoleta una hora antes de que comience la primera función, por orden de llegada.

Para agendar

Teatro Bombón Gesell, curado por Monina Bonelli y Sol Salinas. Desde el martes 28, a las 17, en continuado hasta las 21, hasta el domingo 5; miércoles, viernes y domingo, desde las 16. En el C. C. Recoleta (Junín 1930). Charlas Entre. Actos: los mismos días, a las 18.30, 19.30 y 20.30.