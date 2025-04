Filtran audios de Morena Rial que podrían llevarla de nuevo a la cárcel: “Vuelvo si hay plata”

Morena Rial volvió a ser centro de una polémica con tintes judiciales tras un hallazgo clave en la causa que la involucra. En las últimas horas, la Justicia accedió a la información de su teléfono celular, secuestrado meses atrás, y encontró mensajes comprometedores en los que se evidenciaría cómo organizaba robos a viviendas en Villa Adelina. Estos delitos la llevaron a ser detenida en febrero, y ahora, con esta nueva prueba, su situación legal podría agravarse aún más. Ante este escenario, su abogado rompió el silencio y se refirió a la chance de que vuelva a la cárcel.

El abogado de Morena Rial, Miguel Ángel Pierri, fue consultado sobre la posibilidad de que su clienta vuelva a estar tras las rejas. El periodista Daniel Ambrosino, reveló una conversación privada que tuvo con el letrado: “Pierri me dice que va a hablar con la fiscalía, y que no cree que Morena Rial pueda llegar a perder la libertad”, expresó el panelista de América Noticias (América TV).

Habló el abogado de Morena Rial y se refirió a posible regreso a la cárcel (Fuente: Instagram @moreerial)

A pesar de mostrarse optimista sobre la situación de su defendida, Miguel Ángel Pierri prefirió mantener la prudencia y no adelantarse a los hechos. Si bien destacó que Morena Rial sigue en libertad y cumpliendo con las medidas impuestas por la Justicia, dejó en claro que aún resta ver cómo evoluciona el proceso. “Está excarcelada, cumpliendo con todo lo dispuesto, pero veremos cómo avanza la causa”, sostuvo el letrado.

Los comprometedores audios de Morena Rial

En medio de la investigación por el caso que involucra a Morena Rial, salieron a la luz audios en los que se la escucha coordinando distintos robos, lo que refuerza las sospechas en su contra. Estas grabaciones fueron difundidas en SQP (América TV), el programa conducido por Yanina Latorre, y en una de ellas se expresa con determinación sobre un posible golpe. “Escuchame, ¿están seguros de que tiene esa plata? Porque si están seguros, yo vuelvo, pero no vamos a ir para que no haya un peso porque me mato”, dice en el primer audio que se dio a conocer.

Los audios de Morena Rial que complican su situación judicial

En una segunda grabación, Morena Rial vuelve a referirse a la logística de los robos y deja en evidencia su preocupación por los gastos de combustible y la falta de dinero. “Eu, Alan, escuchá, yo voy con la Luna y con el bebé, pero escuchame una cosa... Pongan nafta diésel ustedes hoy, porque nosotras pusimos ayer. Yo puse 25 lucas ayer y gastamos casi todo si dimos más vueltas que una calesita. Aunque sea, no sé, pongan 15. Yo voy para allá ahora, pero vamos dividiendo la nafta porque no estamos consiguiendo un peso y perdemos nafta. El primer día pusiste vos y bueno, no la usamos tampoco, pero está en un tanque en el baúl”, se la escucha en el mensaje, evidenciando la manera en que organizaría los movimientos previos a los delitos.

En otro fragmento de la conversación, la hija de Jorge Rial insiste en que la situación económica la afecta y que no puede seguir perdiendo tiempo sin obtener ganancias. “Encima no estoy agarrando un peso y mañana me pasan plata a mí. Entonces tampoco estoy para estar perdiendo tiempo en la calle y gastando plata nomás”, menciona. Además de estos audios, horas antes el periodista Martín Candalaft había revelado en El Diario de Mariana (América TV) una serie de chats que exponían con claridad cómo se planificaban los robos en Villa Adelina, delitos por los que Morena fue detenida en febrero.