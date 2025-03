Wanda Nara llamó en vivo a LAM y reveló cómo es su vínculo actual con Maxi López: “La gente cambia”

El escándalo del Wanda Gate no da tregua. En medio de los conflictos, las filtraciones de videos y las denuncias, Wanda Nara apareció en vivo para hablar públicamente sobre lo que acontece alrededor de su familia. El viernes por la noche llamó a LAM (América) y habló por teléfono con Ángel de Brito para dar su versión sobre algunos de los temas que la interpelan. Particularmente mencionó a su exmarido y padre de sus hijos mayores, el exfutbolista Maxi López, y dejó en claro cómo es la relación que mantienen actualmente.

“Me parece que ya llega un momento que lo que yo diga, o lo que el otro diga, la palabra de uno, de la otra. Si a mí me quieren tomar como mentirosa... una cosa era lo que era Wanda a los 15 o a los 20 y la gente cambia, crece. Yo tengo hijos y siempre me manejé intachable, con ellos y con todo. Y la verdad que todo lo que estoy escuchando me duele un montón“, sostuvo Nara al teléfono.

Wanda Nara y Maxi López se casaron en 2008 y se separaron en 2013 Archivo

En esta línea hizo mención del padre de Valentino, Benedicto y Constantino. “Yo por ejemplo de Maxi me separé. Sí, fue caótico al inicio, pero ya pasaron más de 12 años, entonces pasaron un montón de cosas. Hoy te diría que él es mi consejero, lo veo casi como un hermano y me quiere un montón“, afirmó.

En ese sentido, reconoció que fue “una separación difícil” pero que con el paso de los años pudieron hablar las cosas. “De hecho, hasta tenemos encuentros terapéuticos muchas veces con nuestros hijos juntos y tratamos situaciones y cosas”, precisó y continuó: “Si hubo violencia en esa relación, no te lo sabría hoy decir porque lo sigo tratando en terapia. Puede ser que sí, puede ser que en mi última relación [la que tuvo con Mauro Icardi] también y quizás sea una persona que vivió violencia de género”.

L-Gante, Maxi López y Wanda Nara con los tres hijos de la expareja en Ginebra (Foto: Instagram @wanda_nara)

“No significa que porque me haya pasado en un primer matrimonio, en el segundo es mentira; ‘lo inventaste en el primero y ahora lo estás también inventando en el segundo’. Me parece horrible. Y obviamente que cuando se me acercaron muchas veces los periodistas yo lo salí a negar hasta que se empezaron a filtrar expedientes, situaciones que yo no podía ocultar o no denunciar. Sobre todo porque también me sobrepasaron denuncias que tenían que ver con mis hijos menores, que yo no publiqué, no filtré y cuidé un montón hasta último momento", cerró Nara.

Maxi López y Wanda Nara se casaron en 2008 y tuvieron tres hijos juntos, Valentino (16), Constantino (14) y Benedicto (13). En 2013 tuvieron una escandalosa separación y ella comenzó una relación con Mauro Icardi quien de hecho era cercano a López y a toda la familia, puesto que jugaron juntos en el Unione Calcio Sampdoria de Italia. Durante los años siguientes, el exmatrimonio mantuvo un tenso vínculo hasta que con el paso del tiempo supieron reconstruirlo por el bienestar de los menores.

Antes de oficializar su relación con Wanda Nara, Mauro Icardi era amigo de López; jugaron juntos en el Sampdoria de Italia

Si bien López está instalado en Ginebra, Suiza con su mujer Daniela Christiansson y su hija en común, Elle, no dudó en viajar a Buenos Aires para estar cerca de su exesposa en medio de su difícil separación de Icardi e incluso hasta pasaron tiempo juntos y organizaron actividades con sus tres hijos y Francesca e Isabella, las dos pequeñas de 10 y 8 años de Nara y Mauro Icardi. Cabe mencionar que los deportistas tienen una pésima relación desde los inicios del triángulo amoroso.