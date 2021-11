La impensada revelación de Wanda Nara en plena entrevista: “Llamé a la China para pedirle perdón”

Al desatarse la crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara disparó contra una “zorra” por meterse con su familia, dejó de seguir a la China Suárez y, a partir de ahí, se declararon la guerra. Al menos así se vivió desde afuera, ya que cada pequeño movimiento realizado por alguna de las dos fue analizado e interpretado como una indirecta o un ataque. Lo que sí es cierto, es que ninguna habló oficialmente de la otra y nunca se supo realmente que pasó... hasta ahora.

Cada acción de Wanda Nara en las redes sociales se convirtió en centro de debate

El WandaGate cobró vida propia y se fue alimentando de rumores e información filtrada por los panelistas de diversos programas de espectáculos, quienes se convirtieron en las fuentes principales e indiscutidas de datos sobre el escándalo. De esta manera, comenzaron a correr muchas historias, algunas ciertas y otras no tanto. Wanda confirmó muchas y rechazó las demás pero sumó un no tan pequeño detalle que nadie se vio venir.

Sentada con la Torre Eiffel de fondo y ocupando un sillón en uno de los hoteles más caros de París, la mediática puso algunos puntos sobre las íes. Siempre diplomática y sin una palabra fuera de lugar, explicó la historia desde el principio sin escatimar en detalles. En cuanto a la tercera en discordia, hizo lo posible por no nombrarla a pesar de los esfuerzos sobrehumanos de su entrevistadora por sacarle alguna declaración digna de titular.

Wanda Nara y Susana Giménez durante la estadía de la diva en París Instagram @wanda_icardi

La esposa de Mauro Icardi logró evadir cada palito puesto para que ella pisara y habló desde el corazón, asegurando que se arrepentía de haber insultado a la ex Casi Ángeles. Provocando aún más sorpresa, dijo que en cuanto se enteró del supuesto encuentro, la llamó para poder discutirlo como dos adultas.

Wanda Nara confirmó que llamó a la China Suárez tras descubrir los chats

“Cuando él me lo contó lo primero que hice fue llamarla porque teníamos una relación, de conocernos”, comenzó explicando Wanda. Y, frente a la incredulidad de Susana Giménez, agregó: “Yo lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había puesto, que fue un poco dura. Porque usé una palabra no muy elegante”. El término en cuestión, que evitó mencionar, fue “zorra”.

Según se se supo, días antes que se desate el wandagate, la China había hablado con Wanda por video llamada. Fue durante un show de Camilo en París, a donde la empresaria asistió con Icardi, Francesca e Isabella. Atando cabos, Nara aseguró que al llamar a la ex Casi Ángeles tras el escándalo, le recriminó por ese episodio: “Yo me acordé que llamó a otra persona en un recital y le dijo que le pase conmigo, yo estaba con mis hijas. No me acuerdo la explicación que me dio y no me interesa dar detalles”.

Wanda Nara reveló que llamó a la China Suárez luego de enterarse de la existencia de los chats captura de video

Manteniendo un férreo código de honor, determinó: “Lo que hablamos va a quedar porque a mí no me interesa ni dar detalles ni que se yo”. Luego de esa tajante respuesta, volvió a hablar sobre su propia relación con Mauro Icardi y la “amante” quedó fuera de debate.