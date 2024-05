La separación del Turco Naim y Emilia Attias: qué tercer nombre en discordia habría susurrado Yanina Latorre en LAM

Escuchar

La noticia de la separación de Emilia Attias y Julio Mario Sibara, mejor conocido como “Turco” Naim, no solo se convirtió en el foco de atención tras un amor que duró dos décadas y una hija en común, sino porque todo se habría terminado debido a terceros en discordia. El escándalo escaló cuando Yanina Latorre habría dicho quién es la amante del humorista. Y si bien ambos aclararon que no hubo nadie más involucrado en la separación, las redes sociales se hicieron eco de lo que habría sido el susurro de un nombre.

Este jueves en LAM (América TV), la panelista susurró el nombre de una famosa que estaría involucrada y, si bien no se la escuchó con claridad, la lectura de labios la mandó al frente. “¿Él no le daba a...? Mirame”, le dijo la panelista a Ángel de Brito. Acto seguido, se tapó la boca y moduló en voz baja el nombre de la famosa con la que él habría tenido un vínculo.

El Turco Naim, orgulloso junto con quien supo ser su pareja, Emilia Attias Gerardo Viercovich

Por su parte, el conductor del ciclo terminó de confirmar la información cuando puso en escena a Nazarena Vélez, quien está enemistada Flor de la V. “Sí, claro que sí. ¿Sabés Naza con quién andaba?”, le dijo Ángel, también cubriéndose el rostro con una hoja para no filtrar la identidad de la persona.

“No sé leer los labios”, le contestó Vélez. Mientras que Fernanda Iglesias le dijo: “Yo te digo”. Sin embargo, Latorre la frenó: “Ojo con los micrófonos”. “Te lo voy a escribir (por WhatsApp) Nazarena, porque este dato vos lo necesitás. Son cuatro palabras”, expresó y lanzó: “Mirá tu teléfono. Le dio a esa. Quiero ver tu reacción en vivo”.

Después de leer el mensaje, la angelita aseguró: “¿A ella le dio? Ya sé quién es él”. Inmediatamente, Flor de la V se convirtió en tendencia en X y, junto a esto, se viralizó un video histórico de Showmatch (Telefe) en el que el Turco le canta una balada a la conductora de Intrusos (América TV).

El Turco Naím junto a Flor de la V (Foto: captura)

“El cantante de protesta y Flor de la V terminaron estando juntos. Es de los mejores desarrollos de la trama que nos dio Argentina”; “¿Cómo que el Turco Naím y Emilia Attias se separaron porque ella le metió los cuernos con el hijo de Francella, pero el turco fue el que la cag* a Emilia primero con Flor de la V?”; “Ya que salió a la luz que Emilia Attias se separó del Turco Naím porque la engañó con Flor de la V, es un buen momento para recordar cuando se filtraron los chats entre Flor y Fede Bal”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de la red social.

Sin embargo, en las últimas horas, el Turco Naím le envió un mensaje al periodista Pablo Layus, en el que insistió en que no hubo terceros en discordia. “No está Nicolás Francella metido en el medio. Eso es un bolazo. Ni está Florencia metida en el medio, eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo. Además, soy muy amigo de Pablo Goycochea (el marido), que no tiene pero para nada que ver con nada”, concluyó.

Los detalles de la separación de Emilia Attias y el Turco Naím

Una vez descubierto el enigmático, la mediática brindó detalles sobre el tema. “El Turco tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo: ‘Esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Él se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia y no quería quedar como un cornudo y sin laburo”.

“El Turco está en un lugar que se llama Montañita. Se dio la fuga, muy deprimido, porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, sentenció Latorre.

LA NACION