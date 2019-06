En 1989, un supergrupo de leyendas del rock y el metal grabó una versión de "Smoke on the Water" con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a Armenia, que había sufrido un fuerte terremoto en el que murieron miles de personas

Cuando en 1988 un terremoto destruyó partes de Armenia y dejó entre 25.000 y 50.000 muertos, el mundo quedó en shock. La Unión Soviética destinó el equivalente a miles de millones de dólares para ayudar a la reconstrucción, Estados Unidos envió ayuda médica y perros de búsqueda, y personas de toda Europa viajaron para colaborar. Sin embargo, quizás el punto más sorprendente de la recaudación de fondos llegó con la unión de varias leyendas del rock y el metal bajo el nombre de Rock Aid Armenia. El supergrupo, que contó con Ritchie Blackmore de Deep Purple, David Gilmour de Pink Floyd , Brian May de Queen y Tony Iommi de Black Sabbath , entre muchos otros, grabó un cover de "Smoke on the Water" de Deep Purple, que llegó al Top 40 del Reino Unido.

Para conmemorar el 30 aniversario de esa cumbre musical y benéfica, Iommi y Ian Gillan de Deep Purple, junto con el organizador de Rock Aid Armenia, Jon Dee, viajaron a Ereván, Armenia, para asistir a una gala en la que se proyectó un documental sobre la grabación.

En las imágenes tomadas durante la grabación de "Smoke on the Water" se ve la llegada de Gilmour a la sala, a Roger Taylor calentando en la batería, a Bruce Dickinson de Iron Maiden cantando el coro y a Brian May luciendo un poco desconcertado. La canción comienza en el minuto 1:30 del video, que contiene clips de todos los músicos. Entre los cantantes aparecen, en orden, Ian Gillan y Dickinson antes de que empiecen los solos de guitarra. Blackmore arranca, seguido por Gilmour y May (¡en pantalones cortos!) antes de que Paul Rodgers de Bad Company comience con la estrofa siguiente. Iommi luego hace un solo, y recibe un aprobado de Dickinson. Los otros músicos que aparecen son el Alex Lifeson de Rush, Geoff Downes y Chris Squire de Yes, y Keith Emerson.

"Este tipo de cosas son geniales porque la política y sus manejos que separa a las personas se puede dejar a un costado, y la música en general logra unir a la gente y hacer algo positivo", dijo Rodgers en un documental sobre la película.

"Quería que fuera una contribución musical", dijo Emerson, quien basó su contribución a la grabación en "Fanfare for the Common Man" de Emerson, Lake & Palmer. "Si fuera algo menos que eso, no lo habría hecho. No lo sé, como enviar dinero. Pero lo que estamos haciendo acá es un clásico del rock, y todos estamos trabajando juntos en esto por una buena causa".

En 2011, Ian Gillian contó que estuvo en Armenia el año siguiente al terremoto. "Fui a Spitak, el epicentro del terremoto, y estaba hablando con el alcalde y la gente iba alrededor mirando al resto como zombies. Y de todas las cosas que me impresionaron, lo único que dijo fue que no había música. Incluso después de un año, no había música en la iglesia. No había música en la radio. Los niños no cantaban. Incluso los pájaros no cantaban. La ciudad estaba como muerta".

La canción fue grabada durante cinco sesiones en Londres, comenzando el 8 de julio de 1989, según Guitar World. La sesión final tuvo lugar el 24 de septiembre de ese año. El single, que incluyó la grabación original de "Black Paratus" de Black Sabbath en Lado B, entró en el chart británico a principios de diciembre de ese año y permaneció allí hasta enero de 1990. La canción más tarde fue parte del compilado Earthquake Album, que se convirtió en un disco de oro.

Años más tarde, Gillan e Iommi, quienes habían tocado juntos en la versión de Black Sabbath que produjo PMRC (Centro de Recursos Musicales de Padres), el menospreciado Born Again, se reunieron para un nuevo proyecto denominado 'Who Cares', que recaudó dinero para la construcción de la escuela Gyumri. En ese grupo también estuvieron Jon Lord de Deep Purple, Jason Newsted de Metallica, Nicko McBrain de Iron Maiden y Mikko Lindström de HIM. Juntos, grabaron el original "Do of My Mind" de sonido turbio. Iommi y Gillan también colaboraron en otra canción para el lanzamiento del single, "Holy Water", que contó con la instrumentación armenia tradicional.