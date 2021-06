Flavio Mendoza reveló que un famoso actor de Hollywood le hizo una propuesta indecente

Flavio Mendoza fue el invitado de este miércoles en Los Mammones (América) y sorprendió a todos al contar la historia que lo involucra con una reconocido actor de Hollywood.

“¿Es verdad que Christopher Lambert, Highlander, Tarzán, entre otros personajes famosos, quiso estar con vos y quería que te lo montes?”, le preguntó sin vueltas el conductor Jey Mammon. “Sí, fue re loco eso. Me invitaron a una fiesta y cuando le conté a mi mamá estaba desesperada para que vaya a conocer a “Tarzán”. Fui con Marcela Román, mi gran amiga. Christopher Lambert estaba enloquecido con una de las bailarinas que llevamos”, recordó Flavio.

“Estábamos con los bailarines aburridos en la casa, en una habitación de la empleada y de repente entra Christopher Lambert y se sienta con nosotros en la punta de la cama. No lo podíamos creer, hasta que un rato después se fue con una de las bailarinas”, aseguró el productor teatral. “A las ocho de la mañana me despierta Gaby por teléfono, solo voy a dar ese nombre de la chica que estaba con él, me llama preguntándome si quería estar con Christopher. Yo no entendía nada”, confesó.

“Gaby me dijo: ‘quiere que estés con él, pero te quiere de mujer’. Me negué pensando que me estaba cargando y seguí durmiendo”, concluyó el bailarín, quien admitió que se arrepintió toda su vida por tomar esa decisión.

Su amor platónico por Marcelo Tinelli

En otro tramo de la entrevista, Mendoza admitió haber estado enamorado del conductor Marcelo Tinelli. “Les voy a contar algo: yo terminé saliendo con el doble de Tinelli. Había uno en esa época que hacía de doble de Marcelo. Lo vi por la calle y lo seguí. Yo estaba enamorado desde la época en que hacía VideoMatch y le faltaba la muela. Lo recuerdo porque él bromeaba con eso”, recordó.

“A vos te gustan los heterosexuales”, comentó Jey y agregó: “Lo trabajaste en terapia a eso”. “Sí, a vos también te gustan así que no hablés al pedo”, lo chicaneó Flavio que luego confesó que le dolió que Tinelli no lo llame este año para La Academia. “Me hubiese servido ese sueldo por todos los gastos que tuve para mantener mis obras”, aseguró.

LA NACION