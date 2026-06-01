Quién es Michelle Peters, la mujer de Tim Payne que entendió el furor argentino por su marido

El nombre de Tim Payne pasó de ser conocido principalmente entre los seguidores del fútbol de Nueva Zelanda a convertirse en un fenómeno global en cuestión de días. El defensor multiplicó su popularidad en redes sociales gracias a una campaña impulsada por un influencer argentino, que lo llevó de casi 5000 seguidores a superar los 4 millones antes del Mundial 2026.

Mientras la atención se concentra sobre el futbolista, miles de usuarios comenzaron a preguntarse quién es la mujer que aparece a su lado y que llamó la atención por su belleza y su entendimiento sobre el humor argentino. Se trata de Michelle Peters, su esposa.

Tim y Michelle se suelen mostrar juntos en redes sociales (Foto: @michellepetersm)

Michelle tiene 32 años y es una fotógrafa profesional especializada en eventos y bodas. Vive junto a Payne en Wellington, Nueva Zelanda, donde dirige su propio emprendimiento fotográfico.

Aunque suele mantener un perfil bajo y alejado de los focos mediáticos, recientemente ganó notoriedad por la forma en que reaccionó al inesperado fenómeno viral que convirtió a su marido en una estrella de internet.

Michelle tiene su propio emprendimiento fotográfico (Foto: @michellepetersm)

Peters nació en Lower Hutt, Nueva Zelanda. Es hija de una madre costarricense y un padre neozelandés, una combinación cultural que le permitió crecer hablando español con fluidez y comprender rápidamente el humor latinoamericano que impulsó la popularidad de Payne.

La pareja también atraviesa una etapa muy especial en su vida familiar. Tras anunciar que esperaban su primer hijo a comienzos de 2025, actualmente ya disfrutan de la crianza de su bebé.

A diferencia de Tim Payne, que reconoció sentirse sorprendido por el fenómeno, Michelle entendió desde el primer momento el tono afectuoso de los mensajes provenientes de Argentina y otros países latinoamericanos.

Michelle se sumó a la campaña que viralizó a su marido (Foto: @michellepetersm)

Incluso decidió sumarse a las bromas con una publicación que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”, escribió.

Su mensaje fue celebrado por miles de usuarios, que destacaron la simpatía y cercanía con la que respondió al inesperado cariño recibido por el futbolista.

Mientras Tim Payne continúa concentrado en la preparación de Nueva Zelanda para el Mundial 2026, donde debutará el 15 de junio frente a Irán, Michelle Peters se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de esta historia.

Con raíces latinoamericanas, una exitosa carrera como fotógrafa y una actitud espontánea frente al fenómeno viral, la esposa del defensor neozelandés logró ganarse el cariño de los fanáticos que siguen de cerca cada paso del jugador.

La pareja se encuentra en un gran momento (Foto: @michellepetersm)

Aunque la fama repentina de Payne parece no detenerse, muchos coinciden en que Michelle fue una de las claves para tender el puente cultural entre el futbolista y los miles de hinchas argentinos que hoy lo consideran uno de los personajes más simpáticos de la previa de la Copa del Mundo. Con su simpatía y belleza, Peters ya se ganó su propia fama, ya que la fotógrafa alcanzó unos 89 mil seguidores en Instagram en los últimos días.