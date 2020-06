El coreógrafo no pudo evitar la emoción al referirse a la situación de los trabajadores del espectáculo con los teatros cerrados por la pandemia de coronavirus Crédito: Caputra de video

El bailarín y productor teatral Flavio Mendoza se quebró esta tarde al aire en el programa Corte y Confección al hablar de la difícil situación que atraviesan sus colegas artistas a causa de la cuarentena. "Me llaman hasta para pedirme para comer", señaló el coreógrafo con lágrimas en los ojos.

Flavio Mendoza se quebró al hablar de los artistas en cuarentena: "Me llaman para perdirme de comer".- Fuente: El Trece 03:24

Las declaraciones de Mendoza se dieron en la emisión de esta tarde del ciclo de competencia de costura de eltrece, donde había sido invitado como jurado. Allí, además del bailarín, la conductora Andrea Politti, Florencia de la V y Adabel Guerrero hablaban de la situación que estaba atravesando el ambiente artístico a causa del cierre de teatros y otros lugares de entretenimiento por el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus .

"Estamos sensibles todos -arrancó Politti , también visiblemente conmovida-. Pido perdón al público por la emoción, pero veo la imagen de un teatro cerrado y es durísimo. Durísimo".

Andre Politti, conductora del programa, también se conmovió al hablar del difícil presente de los artistas Crédito: Caputra de video

"Imaginate que yo tengo el teatro de calle Corrientes cerrado y un montón de gente me llama para ver cuando volvemos", señaló Mendoza.

A continuación, quebrado por la situación, el coreógrafo agregó: "No me quiero emocionar, pero me llaman hasta para pedirme para comer. Es difícil. Estoy juntando para muchos artistas que no tienen para comer".

"Los artistas no tienen ninguna ayuda. Hay bailarines que no tienen trabajo, no tienen cómo pagar el alquiler, como pagar sus cosas", agregó.

Mendoza es productor teatral, coreógrafo, bailarín, director de espectáculos musicales y tiene una escuela de danzas y artes

Guerrero agregó que "los artistas estamos tristes" y que no se trataba solamente de ellos, sino también de la gente que trabajaba en el mundo del espectáculo, como "técnicos, maquilladores, peinadores, que están todos en la misma situación".

La bailarina se refirió también a las escuelas de danzas que varios artistas montaron en los últimos años. "Las escuelas son un gran problema. Yo tengo mi escuela cerrada", dijo.

En relación con esto, Mendoza también expresó su preocupación: "Yo estoy con las escuelas abiertas, pero online. Sirve para que los profes paguen alguito. Es triste. Ni siquiera pago los impuestos de las escuelas. Hubo algunas que tuvieron que cerrar, como la de las Escudero (Vanina y Silvina)".

"Es triste saber que tanto trabajo de tantos colegas con tanto esfuerzo para tener algo aparte. Pero es difícil mantener una estructura como la que tenemos", concluyó el productor.