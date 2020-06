La conductora se sintió muy conmovida por la partida de José, quien tomará un vuelo de repatriación a España Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 17:36

La pandemia de coronavirus y todos sus pormenores han pasado a formar parte de los ciclos televisivos, y Corte y confección no es la excepción. El reality de LaFlia que se emite por la pantalla de eltrece despidió este miércoles a uno de sus participantes más queridos: José.

El joven tomará un vuelo de repatriación a su España natal porque su familia necesita de su presencia allí, y por eso, notablemente emocionado, debió decirle adiós a sus compañeros en el taller.

El mes pasado, la Embajada de España en la Argentina anunció que este mes habrá nuevos vuelos desde Buenos Aires para repatriar a sus ciudadanos y también a los argentinos residentes que aún no pudieron regresar al país europeo. El martes, el joven contó en el piso que regresará a España, y emocionó a todos, principalmente a la conductora del programa, Andrea Politti.

"Fueron seis meses aquí, y ha sido un camino increíble para mi vida", comenzó José en el discurso dirigido a Andrea y sus compañeros. "Es difícil porque los míos me necesitan y parece como que el camino está llegando un poco a la meta, al final del camino", añadió. "Me queda poco, pero estoy tan contento, porque ha sido una experiencia inolvidable y jamás podré agradecer todo lo que me ha dado este programa", remarcó.

Andrea Politti, desconsolada ante la partida de José - Fuente: eltrece 04:27

Video

"Vos sabés que se te quiere un montón, que el público argentino te adoptó, te amó, más allá de tus diseños, sos una persona muy querida en el taller, no te olvides nunca de nosotros", le pidió Politti, quien el miércoles, el último día de José en la competencia, no pudo evitar quebrarse, e incluso aseguró que le costaba hablar en la emisión en vivo marcada por lo agridulce.

"Has dado muchas entrevistas en España por este programa y has nombrado a mi padre también [el actor argentino Luis Politti], quien murió allá en el exilio hace muchos años. Has sido parte de recordar una historia personal. Desde el primer día me diste lo mejor, con una sonrisa y diciéndome cosas hermosas. Siempre preguntándome cómo estoy. Gracias, te adoro con el alma", le expresó la conductora, emocionada hasta las lágrimas, al ponerse personal.

"Ha sido una experiencia inolvidable", dijo José en su último programa Crédito: Capturas

José, quien estaba conteniendo el llanto, ya no puedo hacerlo tras escuchar las muestras de afecto de Andrea y de sus compañeros, especialmente las de Mariana A., con quien entabló una gran amistad. "Te amo, pendejo. Me diste todo. Te voy a extrañar mucho; él no fue mi compañero, él lo sigue siendo, él es diversión; me pasa muy seguido que uno arma familias con amigos por poco tiempo, es una familia prestada", remarcó la participante, quien fue secundada por el resto.

"Tengo esa sensación de tristeza, de sentir que perdés a un compañero, a un amigo, a alguien que está con vos en el día a día, compartimos el hotel y nos hicimos muy amigos enseguida, y de repente que no esté es de vuelta sentir otra pérdida, se va alguien muy importante", dijo Matías en un video dedicado al joven.

La despedida de José de Corte y confección - Fuente: eltrece 04:44

Video

"Me pasaron un montón de cosas cuando me enteré, dije '¡uy, no!', se me hizo re corto, me quedé con muchas ganas de vivir cosas con él, lo empecé a querer, es tal cual se ve en la tele", expresó la modelo Yasmin Corti, quien formaba equipo con José. "¡Al principio lo detestaba porque era muy orgulloso!", bromeó Mariana, quien también integró el clip homenaje, un verdadero pilar para el concursante español.

Sin dudas, todos los participantes le tomaron muchísimo cariño a José, quien en las próximas horas abandonará la Argentina para estar cerca de sus familiares.