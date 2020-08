Floppy Tesouro, entre otras famosas, fue señalada por robar fotos de internet y publicarlas como propias

Floppy Tesouro fue señalada como una de las famosas que publican en sus redes imágenes de autoría ajena. Así lo mostró en sus redes Vicky Braier, panelista de Bendita TV, que mostró varias imágenes que la mediática posteó en su cuenta de Instagram, cuya fuente original era Pinterest. Según usuarios de Twitter, también Mica Viciconte estaría incurriendo en la misma práctica.

Desde que comenzó la cuarentena para prevenir contagios de coronavirus, muchos famosos se vieron imposibilitados de generar nuevo contenido. De la misma forma que ocurre en la televisión, donde varios canales optan por repetir sus tiras más exitosas, el mundo de la farándula trata de "encontrarle la vuelta" desde el encierro. Quizás por esa razón, algunas mediáticas, entre las cuales se encuentra Tesouro, comenzaron a publicar fotos de banco de imágenes.

Floppy Tesouro, ¿usando fotos robadas?

"Floppy no solo roba en el Cantando", escribió la panelista en su cuenta de Twitter, por el debut de Tesouro en el Cantando 2020. En un extenso hilo en el que se ven varias fotos sin rostro -algunas de las cuales tienen incluso marca de agua- la integrante de Bendita TV mostró cómo la modelo usa fotos ajenas, sin citar a sus autores.

En uno de los tuits, además, Braier mostró que el autor de una de las imágenes que publicó Tesouro le comentó la foto y le reclamó: "Esta imagen es nuestra, por favor danos el crédito correspondiente".

También otros usuarios de Twitter aportaron imágenes que aparecen en el feed de Tesouro y son de otros autores. Por ejemplo, una foto de un par de piernas que originalmente había sido publicada en otra cuenta.

Qué dijo Floppy Tesouro sobre la acusación

"Primero le agradezco por seguirme", dijo Tesouro al comenzar su descargo en Los Ángeles de la Mañana. "Yo estoy trabajando con una empresa. Ellos editan mis fotos y suman fotos a las mías personales. Ellos me arman el feed semanalmente. Yo trabajo mucho en mi imagen", continuó la modelo en respuesta a la acusación de Braier.

"Me inspiré. ¿Uno no se puede inspirar? Otras fotos me las suma la empresa, que generan un contenido. Yo nunca puse que soy yo o no soy yo. Yo pongo las frases", sumó. Tesouro señaló que ella nunca sostuvo que era ella en aquellas fotos en la que no aparece, que las usa simplemente para "mejorar" su imagen.

Mica Viciconte y otras famosas acusadas de robar imágenes

Además de Tesouro, algunos usuarios de Twitter mostraron que otra famosa que usa fotos ajenas como propias es Mica Viciconte, que compartió varias imágenes de desayunos y saludó a sus seguidores como si estuviera compartiendo una instantánea de su vida.

En otras oportunidades se le hizo un reclamo similares famosas como Thelma Fardin.

"Y esta es de una noche Mexicana que no sabía de encierro, pero si de dolor que me devoraba la carne", escribió la actriz argentina en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que una mujer se refleja en una puerta de vidrio. Las repercusiones de la foto fueron muy positivas hasta que, Magdalena Nalecz, una influencer polaca con más de 42.000 seguidores, llegó a la publicación de Fardin.

