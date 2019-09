Crédito: Archivo

Flor Jazmín Peña vive un gran momento en el Súper Bailando y también parecería estar con éxito en el plano amoroso. Leticia Siciliani, la hermana de Griselda Siciilani manifestó su interés por Flor Jazmín y, ella no cerró la puerta a tener algo con Leticia.

En una entrevista, Jazmín admitió que le había interesado el comentario de Siciliani. "Me encantó lo que dijo, ¡aguante! Salgamos a tomar una birra", dijo en ese momento. En una entrevista con Pronto, la participante del Bailando dijo que una vez se enamoró de una mujer. "No me gusta ponerle una etiqueta porque soy una persona libre, pero si me lo preguntás, te digo que soy bisexual porque me he enamorado de hombres como de una mujer", sostuvo. "Estoy abierta al amor".

Consultada por su situación sentimental, Flor Jazmín dijo que se encuentra "solterísima" y que está "muy conectada con el laburo".

La bailarina dijo que en este momento no está saliendo con nadie: "Es cierto que me escriben, pero no me encaran mucho. De hecho, siempre fui de las que cuando le gusta alguien va a encarar", explicó.

Acerca de los rumores que la relacionaban con Nico Occhiato, su compañero del Bailando, Flor dijo que nunca fueron más que rumores. "La verdad es que la pasé muy mal. Nico es divino y es lo más, pero nada que ver", sostuvo.

"Encima las fanáticas de Flor (Vigna) me escribían cosas horribles en Instagram. 'Zorra, ¿qué se siente comerte al ex de tu amiga?', me decían. Y yo tipo: 'Chicas, yo no chapo desde hace un montón'", dijo.

"Ahora que pasó, lo veo con más liviandad. Si me volviera a suceder, lo tomaría con mucha más calma porque entiendo dónde colocar la palabra del otro. Por suerte, estoy segura de quién soy", agregó.