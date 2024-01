escuchar

Florencia Vigna recibió el año nuevo a puro romance de la mano de Luciano Castro. En el primer martes del 2024, la pareja se mostró feliz en sus redes y la cantante aprovechó para enviar un mensaje controvertido tras oficializarse la relación de su ex, Nicolás Occhiato con Florencia Jazmín Peña. Si bien hace más de tres años que ambos se separaron, los seguidores interpretaron como un ‘palito’ la imagen que posteó esta tarde.

Desde Pinamar, Occhiato y Peña blanquearon su romance luego de una catarata de rumores en su entorno. Con un apasionado beso, los conductores de Nadie dice nada (LUZU TV) abrieron un nuevo capítulo en su relación. No obstante, quien publicó de inmediato un acalorado video en su cuenta oficial de Instagram fue Flor Vigna, por lo que asociaron ese posteo con una reacción ante el anuncio.

En las stories, la bailarina filmó a Castro en la pileta de su jardín y escribió “no podés ser así”, junto a un emoji de corazón. Además, pronunció: “Pero no, no podés ser así de hermoso. Acabaste de hacer 52 largos y estás así. Yo estoy toda cho***, y vos estás así de hermoso”.

El noviazgo entre Vigna y Occhiato duró siete años, hasta que en 2019 llegó a su fin. En 2021 intentaron retomar, pero nada fue como antes, el romance ya estaba muerto. Es por ello que cada uno siguió caminos distintos. En la actualidad, después de diferentes asociaciones y vínculos, se confirmó que el streamer y productor se enamoró de su compañera de trabajo, con quien ya había protagonizado rumores de un affaire en la época en la que aún estaba con Flor.

Así fue el apasionado beso que confirmó el romance entre Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

En el primer programa del año, Nico Occhiato y Flor Jazmín confirmaron su romance luego de meses de compartir el mismo espacio como compañeros de streaming bajo Nadie dice nada. A pesar de la larga amistad que existe entre ellos, nació el amor y el productor se sinceró ante sus seguidores con un tierno mensaje.

“Para no dar más vuelta a la situación, porque si no nos sacan fotos”, señaló Occhiato, al tiempo que su compañera acotó: “Parece que somos dos bol***s aparte”. “Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida (...) Lo dije, ya está”, soltó el conductor y una catarata de aplausos, gritos y emoción ovacionó el estudio que se instaló frente al mar con una tribuna a escasos pasos de los micrófonos.

“Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar”, dijo Flor Jazmín y finalmente entre lágrimas confirmó la feliz noticia: “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo (...) Sí, estamos juntos”.

De inmediato, entre los cánticos del equipo, Flor le agarró la mano a su pareja, pero él dio un paso más que confundió a los fans; se levantó de su asiento y le dio un beso en la boca a su novia. Tras ello, nació la nueva denominación en las redes para referirse a ambos: “Occhiamin”.

En tanto, en la sección de comentarios, los usuarios no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo, como “Mi felicidad es genuina, los amo”; “Basta, nunca pensé que llegaría este día” y “Occhiamin es real, me va a dar algo”.