En el comienzo de este 2024, Nicolas Occhiato y Flor Jazmín Peña oficializaron su romance, e hicieron estallar las redes sociales y a sus fanáticos. Durante la emisión de este martes del programa Nadie dice nada (Luzu TV), ambos decidieron dar el paso definitivo y se dieron un beso ante las cámaras para el aplauso generalizado de todo el staff y los fans.

Con esta acción se dio por terminado todo el rumor mediático que vinculaba a los dos en una gran amistad, aunque, en el fondo, se vislumbraba que existía algo más. Así fue como en la edición de este martes 2 de enero, el conductor y creador de LUZU TV decidió ponerle fin a los rumores y aclaró ante las cámaras el fuerte vínculo sentimental que lo une a Flor Jazmín Peña.

“Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida”, lanzó Occhiato ante la atenta mirada de su nueva pareja y de Romina “Momi” Giardina, quien no dudó en pararse para aplaudir este gesto romántico. Del otro lado, Flor Jazmín decidió emitir unas palabras para confirmar el incipiente romance: “Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar. Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo”.

A raíz de toda esta situación que tuvo lugar en Pinamar -el lugar elegido para hacer algunas transmisiones del programa en este verano-, los fanáticos enloquecieron en las redes sociales y algunos fueron aún más allá al intentar leer los labios de Occhiato y Peña después de darse el emotivo beso.

“Mirando la repetición del beso, me di cuenta de que ella, después de besarse, le dice ‘te amo’. Muerto de amor me tiene Occhiamin en Nadie Dice Nada”, expresó uno de los usuarios llamado @MaximilianoBrz en X, para dar a cuenta de un detalle que pocos percibieron.

La repercusión tras el beso entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Por otra parte, otros followers decidieron exteriorizar su felicidad en las redes tras sellarse el idilio entre dos personas muy queridas en el ambiente. “Chicos, mi felicidad es genuina, los amo”; “Basta, nunca pensé que llegaría este día”; “Occhiamin es real, me va a dar algo”; “Me paro de pie para aplaudir a Occhiato confirmando y diciendo estoy ‘enamorado como nunca pensé que me iba a enamorar’”; “Flor y Nico al fin confirmaron que son pareja. Qué buena manera de arrancar el año. Aguante el amor loco, y encima le dijo ‘te amo’” y “Estoy más feliz por #occhiamin que los mismísimos Nico y Flor”, fueron algunas de las menciones más destacadas.

A su vez, en las redes mencionaron a Agustín Franzoni, conductor de Red Flag en LUZU TV, quien es expareja de Flor Jazmín: “Uno que debe estar joya es Franzoni que la ex está con el jefe de ella y de él”, advirtieron en X. “Ochiatto y Flor Jazmín acaban de confirmar y no puedo parar de pensar en Franzo y en lo roto que debe estar, Dios”, sostuvieron para abrir una historia paralela en medio de este nuevo romance oficializado por sus protagonistas.