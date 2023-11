escuchar

Flor Parise y Karina Jelinek blanquearon su relación tras varios años, aunque mantuvieron un perfil bajo mientras convivían y manifestaron sus planes de tener un hijo en común. Luego de confirmar una separación en junio de este año, la pareja se mostró más unida que nunca y la modelo habló recientemente de su noviazgo, visiblemente ilusionada: “Está todo súper bien”.

Karina Jelinek debutó este lunes en el Bailando 2023 (América TV), ciclo que conduce Marcelo Tinelli y cuyas participaciones son valoradas por el jurado conformado por Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. La actriz se estrenó en el escenario con una salsa de a tres junto a Kennys Palacios y Morena Sánchez.

Karina Jelinek debutó en el Bailando 2023 y Florencia Parise la acompañó

Aunque la puntuación final no fue buena, ya que el conductor de LAM le otorgó un 0, Pampita un 5, Polino un -2 irónico y Casán mantuvo su voto en secreto, Flor Parise no quiso perder la oportunidad de apoyar a su pareja y apareció detrás del estudio para observar el baile de Jelinek a través de una televisión.

“Ay, no, perdón. Soy muy tímida y no me gusta hablar”, expresó Flor Parise, cuando un periodista de Intrusos del Espectáculo (América TV) se acercó a ella para consultarle acerca del apoyo a través de su presencia para Karina Jelinek. “Con Kari está todo súper bien. Pero me da mucha vergüenza hablar”, señaló.

La modelo aseguró que no se planteó entrar al estudio del Bailando 2023 debido a la presión escénica que siente. “La voy a ver por la tele. Desde acá, se ve mejor”, apuntó. Y concluyó: “Entre nosotras, está todo súper bien”.

Karina Jelinek contó por qué mantienen un perfil bajo en su relación con Flor Parise

Luego de asistir como estrella invitada al Bailando 2023 y protagonizar una salsa de a tres sobre el escenario con Kennys Palacios y la bailarina Morena Sánchez, Karina Jelinek recibió la valoración del jurado. En ese momento, Ángel de Brito advirtió que Flor Parise se encontraba en el estudio de América TV y no quiso perder la oportunidad de pedir que la modelo interviniera.

“No le gusta”, advirtió Jelinek. Y detalló: “No quiere que hable de ella, así que respeto eso”. Así, el conductor de LAM consultó por la timidez de Parise, quien apareció en tapas de revistas junto a su pareja, pero se negó a participar en la conversación del Bailando. “No le gusta la exposición, es bajo perfil”, señaló la actriz.

Y aseguró: “Para mí es un placer estar con ella. Es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”. Además, reveló que ambas tienen un gran carácter. “Ambas son bravas. Karina es muy peleadora”, apuntó Pollino, aunque la actriz replicó: “No. Defiendo lo mío. Vengo trabajando desde muy chiquita y me hago respetar. De hecho, considero que no tengo enemigos, al menos que yo sepa”.

En diálogo con Intrusos, Karina contó por qué no hablan abiertamente de su relación con Flor Parise. “No me gusta a mí tampoco hablar de mi vida privada. Así que estoy perfil bajo y muy tranquila. Se puede vivir bien y no mostrarse tanto, cuidarse”, aseveró. Y afirmó que ambas atraviesan “un buen momento”.