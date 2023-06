¿Nueva oportunidad? El detalle que indica que Karina Jelinek y Flor Parise habrían vuelto a estar juntas

escuchar

Esta semana se conoció la noticia de que el amor entre Karina Jelinek y Florencia Parise llegó a su fin, a pesar de los planes y proyectos que tenían juntas, incluida la maternidad. Si bien en un principio era una especulación, en Mañanísima (Ciudad Magazine) confirmaron la ruptura y mencionaron que los celos habrían sido el motivo que las llevó a tomar esa decisión. Pero, lo que no se sabía con certeza era si se trató de algo definitiva o si solo se tomaron “un tiempo”. Sin embargo, una foto publicada en redes en las últimas horas indicaría que la segunda opción fue la elegida.

Los rumores de ruptura comenzaron a raíz de un posteo que hizo la propia Jelinek. Una de las cuentas que la sigue en Instagram le preguntó si estaba soltera y ella respondió: “Sí, hace rato”. En este mismo sentido, también le consultaron si seguía en pareja y con quién, a lo que ella aseguró que estaba “sola y tranquila”. Con estos comentarios advirtió que efectivamente la relación con Parise - por lo menos en ese momento - ya no funcionaba.

En los últimos días Karina Jelinek reveló en sus redes que estaba "sola y tranquila" confirmando su separación de Florencia Parise

En Mañanísima, hicieron mención al tema y según Estefanía Berardi el motivo de la separación habrían sido los celos: “Ellas tenían un acuerdo en la pareja con cosas que estaban permitidas y cosas que no. Dentro de esa libertad que estaba hablada, igual se celaban”. Pero, así como pasó poco tiempo desde que confirmaron que estaban juntas y luego que ya no, también habría sido rápida la reconciliación.

Florencia subió en las últimas horas en su Instagram -y a tan solo unos pocos días de que trascendiera la versión de separación- una foto en un auto junto a Karina e incluso la etiquetó en la historia.

Por lo que se advierte en la imagen, fue la mediática la que sacó la selfie, para la que ambas posaron mirando a la cámara, y después Parise la compartió. De acuerdo a esto, las posibilidades de reconciliación cobran mucha fuerza y se especula con que hayan decidido darle una nueva oportunidad a la relación.

La imagen que subió Flor Parise que indicaría una posible reconciliación con Karina Jelinek Instagram @florparise

Cabe recordar que esta no es la primera ruptura que afrontan. En octubre de 2022, Jelinek confirmó durante su paso por la Jaula de la moda que la relación con Parise estaba terminada y que incluso borró “una por una” todas las fotos de ellas juntas que tenía en sus redes. Si bien después volvieron a apostar a la relación y aunque en los últimos días ella confirmó que estaba “sola”, aparentemente todo habría cambiado ahora.

Flor Parise rompió el silencio tras la separación con Karina Jelinek

El viernes, en el programa de Carmen Barbieri, volvieron a hacer mención a la relación de Jelinek y Parise. “A nosotros nos había llegado una información hace bastante tiempo de que era por una cuestión de celos, porque Flor era muy celosa. Y contamos, de un modo divertido, que en un momento estuvo muy celosa de una amiga de Karina y hasta llegó a agarrarla de los pelos”, indicó ‘Pampito’ Perelló Aciar.

Flor Parise desmientó a Mañanísima por las supuestas escenas de celos a Karina Jelinek

Sin embargo, sostuvo que la propia Florencia se comunicó con él para darle su versión de los hechos. “Me dijo ‘eso no pasó nunca. No soy celosa. Nunca agarré de los pelos a nadie. De hecho, a mí los medios de comunicación no me gustan tanto. No estoy tan de acuerdo con la exposición’”. Asimismo, el periodista mencionó que la notó “muy tranquila” y Estefanía Berardi acotó: “Aclaremos entonces, más allá de los celos normales que cualquier pareja puede tener, Flor lo desmiente”.

LA NACION