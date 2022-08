Flor Vigna mandó al frente a Nico Occhiato en vivo con una dura acusación: “Revisa contraseñas”

Durante mucho tiempo Florencia Vigna y Nicolás Occhiato fueron una de las parejas más queridas del medio; sin embargo, el amor entre ellos se terminó y cada uno siguió por su lado. Las vueltas de la vida los volvieron a juntar y hoy ambos conducen El último pasajero por la pantalla de Telefe. Si bien la relación amorosa llegó a su fin y pudieron encontrar la forma de trabajar juntos, ella aprovechó una oportunidad que tuvo en el programa para mandarlo al frente con una dura acusación.

Todos los domingos, los exganadores de Bailando por un sueño (eltrece) se ponen al frente del programa que durante años condujo Guido Kaczka. En él, tres grupos de estudiantes del colegio secundario, se ponen las camisetas rojas, verdes y azules y se juegan a todo o nada para llevarse el anhelado viaje de egresados a Bariloche. Pero, en una de las secciones de la última emisión, se vivió un tenso momento entre los conductores. Vigna sacó algunos trapitos sucios al sol y acorraló a su ex.

Flor Vigna mandó al frente a Nico Occhiato con una dura acusación

“¡Llegó el gran momento de la contraseña!”, anunció la bailarina y dio paso a uno de los juegos donde Agustina, la participante del equipo azul, tenía que reproducir la contraseña correcta para permitir que dos de sus compañeros subieran al micro. “Agus, ¿estás de novia?”, quiso saber la conductora. La respuesta que recibió fue negativa, pero no por eso dudó en cuestionarla: “¿Nunca revisaste una contraseña, nada?”.

La participante respondió con un contundente “no” y sostuvo que “esas cosas no se hacen”. La cantante estuvo completamente de acuerdo con ella. No obstante, inesperadamente lanzó una frase que sorprendió a más de uno. “No, esas cosas no se hacen. Occhiato solamente las hace”, aseguró.

Estas palabras dejaron completamente atónito a su co-conductor, quien la miraba con una mezcla de perplejidad y asombro. Sin embargo, no dudó en reaccionar y salir a defenderse de las acusaciones. “Yo nunca revisé nada. ¡Pará porque me estás…!”, comenzó a argumentar. No obstante, su ex lo cortó rápidamente y dio por finalizado el tema, aunque el comentario ya estaba dicho. “¡Volvamos al programa, por favor, Occhiato! Estás desconcentrado”, comentó entre risas.

Flor Vigna y Nico Occhiato conducen El último pasajero por la pantalla de Telefe ADRIAN DIAZ BERNINI

A pesar de la incómoda situación y de haber quedado en el medio de la discusión, la participante logró recordar los seis dígitos de la contraseña y de esta manera permitió que dos de sus compañeros del grupo azul pudieran subir al micro y acercarse un poquito más al objetivo. Finalmente, y tras una extensa y ardua jornada de juegos, su equipo eligió la llave correcta, el micro arrancó y cumplieron el sueño de ganarse el ansiado viaje de egresados a Bariloche.

Si bien Vigna y Occhiato protagonizaron el pequeño momento de tensión, con el correr de los programas demostraron que pudieron dejar atrás sus diferencias y su pasado amoroso para enfocarse en sus responsabilidades laborales. Ella lleva varios meses en pareja con Luciano Castro y ya comparte eventos familiares con los hijos de él y Sabrina Rojas, su exmujer. Pero, esto no fue un impedimento para tener un buen vínculo con su expareja, a pesar de que cada tanto aparece algún que otro palito o reproche.