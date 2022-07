Flor Vigna reveló el extraño ritual que Luciano Castro hace antes de irse a dormir: “Un kilo por noche”

A casi un año de que hicieran pública su relación, Luciano Castro y Flor Vigna están más enamorados que nunca. A pesar de que ya están lejos de la instancia conocida como “la luna de miel”, durante la cual todo es color rosa, su noviazgo continúa con la complicidad y el cariño que demostraron desde el primer día. Parte de la dinámica de su vínculo incluye compartillo con el público a través de las redes y, fiel a dicha costumbre, la cantante decidió mostrarle a sus millones de seguidores un llamativo ritual que el actor lleva a cabo antes de acostarse a dormir.

Flor Vigna y Luciano Castro comparten la pasión por la actividad física instagram

Luciano Castro siempre fue afecto a los deportes. Tanto es así que, antes de dedicarse a la actuación y de pasar horas en los sets de grabación, era un destacado nombre en el ambiente futbolístico. Se formó como arquero en la categoría 75 de Argentinos Juniors, misma generación en donde jugaron Leonardo Pininito Mas y Sebastián Vignolo. Pero su carrera sufrió un duro golpe que lo llevó a colgar los guantes para siempre -al menos de manera profesional- y a cambiar la cancha por los escenarios.

“Me quedé afuera del Mundial una semana antes de que empezara. Y desde ahí no jugué más al fútbol”, reveló durante una entrevista en TyC Sports. Aunque la decepción lo alejó de la carrera como futbolista, no tuvo el mismo efecto en el deporte general. Sin importar cuan llena estuviese su agenda, Luciano Castro siempre se hizo un lugar para realizar alguna actividad física. Sus gustos a la hora de moverse son muy amplios y van desde ir al gimnasio (en donde conoció a Flor Vigna) hasta surfear e incluso llegó a incursionar en la acrobacia.

Como buen deportista -característica que también posee su novia- Luciano se toma muy en serio la costumbre de llevar una buena alimentación. Pero, lejos de ser restrictivo, nunca duda al momento de darse sus merecidos gustos. Entre estos se destacada el helado, el cual disfruta especialmente antes de irse a dormir.

Flor Vigna compartió con sus seguidores una llamativa costumbre de Luciano Castro instagram @flovigna

Así lo evidenció Flor Vigna, quien lo encontró in fraganti y decidió sacarle una foto para registrar el momento. A través de sus historias de Instagram, compartió con sus 5.6 millones de seguidores una imagen en donde se podía ver a Castro sentado en la mesa de la cocina con una cuchara y un pote de un kilo de helado en frente suyo.

“Se baja un kilo de helado por noche el hijo de put...”, tipeó sobre la postal que sirvió de prueba del particular ritual del protagonista de El primero de nosotros (Telefe). Él, sin un gramo de vergüenza, posó con cara de fingida sorpresa y con la cuchara en la mano, a medio camino hacia su boca.

Flor Vigna en No es tan tarde

No obstante, no es el único con costumbres extrañas a la hora de dormir. Meses atrás y durante su visita a No es tan tarde (Telefe), Flor Vigna le contó a Germán Paoloski que ella se lleva varios litros de agua a la cama. “Una vez me quedé afónica y no pude hablar por una semana. Estaba haciendo teatro de jueves a domingo y me tuvieron que pichicatear porque me dijeron ‘todo bien con que estés muda pero hay que hacer teatro, la sala está llena’. Y de ahí me quedé muy traumada con que me tengo que hidratar. Me quedó como un tic con eso y toma mucha agua”, explicó. Así, entre botellas y potes de helado, cada noche los novios se preparan para descansar.