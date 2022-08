El reproche de Nico Occhiato a Flor Vigna por la letra de su canción: “Me decís ‘gato’”

Se vivieron momentos de incomodidad el domingo pasado en el aire de El último pasajero (Telefe) cuando el co-conductor del programa, Nico Occhiato, le hizo un reproche en vivo a su ex, Flor Vigna, por algunas palabras que utilizó la artista para describirlo en una canción.

Lo que para muchos sería una verdadera tortura, o al menos un gran desafío, para Occhiato y Vigna forma parte del día a día. Atrás quedaron sus días juntos, los siete años en los que se transformaron en una de las parejas más queridas del ambiente. Hoy los une el trabajo: están al frente de la competencia estudiantil en la que los egresados tienen la posibilidad de ganarse un viaje a Bariloche, y la complicidad que hay entre ambos traspasa la pantalla.

Nico Occhiato le reprochó en vivo a Flor Vigna que lo llamó “gato” en una canción y ella le contestó

En la edición de este domingo, el conductor aprovechó para desquitarse con Flor y la expuso frente a todos los televidentes durante un juego de adivinanzas. “Me tenés que decir quién canta esta canción”, le dijo Occhiato a la participante de turno. De fondo, comenzó a sonar la “BZRP Music Sessions #49″ que protagonizó Residente, de Calle 13, con el exitoso productor argentino Bizarrap. “Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la’ zapatilla’”, se escucha rapear al músico puertorriqueño.

Mientras tanto, montada en un zamba que no paraba de dar vueltas, la estudiante debía decir el nombre del cantante del tema. “Lo que pasa es que gira el zamba, parece fácil, pero gira el zamba y te desconcentra”, aclaró el conductor e insistió: “¿Quién canta esta canción, Lola?”. La participante no dudó un segundo su respuesta. “¡Residente!”, exclamó. “¡Pero claro!”, corroboró Occhiato y desató la celebración de todo el equipo azul en las gradas.

Flor Vigna y Nico Occhiato (Foto: Bernardino Avila) Bernardino Avila - Gentileza PH

“Fue la tiradera para J Balvin, tremendo”, acotó Flor Vigna en referencia al destinatario de los duros versos del puertorriqueño. Y se animó a ir por más. “Imaginate si hiciéramos una así nosotros”, le sugirió a su ex con algo de picardía. Sin embargo, él no se quedó callado. “¿Pero qué? ¿Entre nosotros?”, le repreguntó para hacerse el distraído e inmediatamente remató: “Pero en tu canción me decís ‘bolu...’, me decís ‘gato’”.

Vigna recogió el guante y se excusó: “Y bueno, ¿viste? Hay que facturar... un poquito de marketing”, dijo la conductora y la respuesta dejó atónito a Occhiato. “A mí no me entra un sope (peso) en el bolsillo, ¿eh?”, la apuró nuevamente. “¿No? ¿Seguro?”, respondió ella y no pudo evitar la risa. Acto seguido, para salir del paso, cambió repentinamente de tema y continuó con el juego.

La canción a la que hizo referencia Nico Occhiato es “Una en un millón”, un tema que lanzó Vigna en marzo de este año y que ya en aquel entonces había llamado la atención por su fuerte contenido de desamor y sus posibles referencias a la relación que mantuvo con el conductor. “Kilómetro’ de tu maltrato, ni Bella ni Bestia, vos fuiste alto gato. No soy Cenicienta, no quie’o tu zapato. A esta Blanca Nieves ya la convertiste en Kill Bill”, canta la ex Combate.

Flor Vigna - Una en un Millón

El propio Occhiato llamó a Vigna desde su programa de radio para confirmar si él era el apuntado en la letra de “Una en un millón” y la artista se encargó de darle una respuesta: “No, no es para vos el tema, pero hay frases que podrían entrar tranquilamente. [Por ejemplo] ‘Ni bella, ni bestia, pero fuiste alto gato’. No es nada malo eso. Después, toda la parte más brava, no. Sabés que yo me la paso diciendo que siempre fuiste un amor conmigo, que la pasamos increíble. Después nos hicimos amigos […] y dijimos hasta acá llegamos”, resumió.

Nicolás Ochiatto llamó en vivo a Flor Vigna para saber si le había dedico el última tema musical

Por último y para quitarse la intriga, el conductor le insistió en que revelara la verdad. “Entonces, ¿no es para mí el tema?”, repreguntó Nico esperanzado, pero la respuesta de la bailarina lo impactó. “Alto gato sí”, confirmó Vigna. “Hay partes y partes. Hay una parte que dice: ‘busca un Fiat 600 y tenías un Ferrari’. Vos comías bien, eh”, expresó entre risas.