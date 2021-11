Flor Vigna reapareció tras sus problemas de salud: “Reviví de la fiebre”

En los últimos días, Flor Vigna preocupó a todos por su estado de salud, ya que sufrió un cuadro de vómitos y fiebre. La exparticipante de La Academia (eltrece) relató en un largo posteo en Instagram los motivos por los que considera que “somatizó” la enfermedad y habló del estrés que le genera su reciente lanzamiento como cantante. Ahora, En un reciente mensaje, la artista confirmó su recuperación luego del malestar general que sufrió. “Estoy para comerme el mundo”, señaló.

Flor Vigna contó el calvario que pasó la última semana luego de enfermarse Instagram: @florivigna

“¿Conocés a mi amigo somatizar? ¿Te pasó? ¿En qué situación?”. Con esta frase, Vigna dejó a entrever que su nuevo proyecto la llevó a enfermarse. “Esto de la autogestión da más nerviosismo que trabajar para cualquiera. Con mi amigo Tavo (productor musical) hace un año y medio venimos laburando en nuestra música. Y tuvimos la suerte de con mucho remo lograr grabar nuestro primer videoclip”, expresó.

Esta situación le provocó a Vigna un gran estrés. “Al otro día del rodaje me bajó todo, pero el jueves empezó el infierno”, sentenció. La artista se hizo un test PCR para descartar que fuera Covid-19. El resultado dio negativo.

Flor Vigna estuvo cinco días con fiebre, vómitos y otras dolencias producto de una enfermedad Instagram: @florivigna

Por otro lado, escribió: “Mi cuerpo me sacó de servicio. La pasé mal como hace mucho no la pasaba, temblequeos, vómitos, mucho frío, mucho calor, dolor fuerte de panza. Quiero dar todo por esta nueva etapa . Pero a través de esta descarga mi cuerpo me enseñó que tienen que ser a otro ritmo” .

“Desvivirse y ser una bolita de nervios nunca es la opción”, concluía Vigna para después confirmar la fecha de publicación de su nuevo videoclip.

Luego de pasar por malos días y con las energías renovadas, la bailarina envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en su cuenta de Instagram por el apoyo otorgado.

“Reviví de la fiebre”

“Después de seis días de infierno, reviví de la fiebre. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí apoyando y preocupándose”, relató la influencer en sus historias. Por último dijo: “Ya estoy bien, estoy con antibióticos. Así que muchas gracias. Estoy para comerme al mundo”.

Flor Vigna grabó un video para agradecer el apoyo tras su problema de salud

Cuándo será el lanzamiento del primer videoclip de Flor Vigna

La actriz estrena el próximo 11 de noviembre el videoclip de su primer tema musical. La periodista Maite Peñoñori fue quien confirmó la información en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), donde aportó mas detalles. “Es un reguetón muy fogoso, que va a ver de todo… porque yo le pregunté si iba a haber besos. El video sale el 11/11 y Flor me envió un audio en donde me cuenta un poquito del próximo lanzamiento”, comentó.

Su actual pareja, Luciano Castro, es uno de los protagonistas del video. Así lo afirmó Vigna en un audio que mostró Peñoñori: “Se estrena el 11, todavía no íbamos a decirlo, pero se filtró. Lu (Castro) va a ser el protagonista del video y es tremendo, la rompió toda. Lo grabamos el miércoles y otra parte el domingo y lo van a ver como nunca lo vieron, va a ser algo totalmente diferente. La verdad que la rompió toda”, reveló la futura cantante enamorada.