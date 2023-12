escuchar

Hace dos años, Flor Vigna y Luciano Castro blanquearon su inesperado romance surgido a partir de compartir lugar de entrenamiento. Desde entonces, intentaron mantener su vida privada con total hermetismo; sin embargo, la exposición de ambos complicó mantener este aspecto. Tanto es así que fue la propia ex Combate quien habló recientemente de su novio y contó un detalle desconocido sobre él: un incómodo momento que vive con sus fanáticos, quienes buscan tener un acercamiento especial.

Semanas atrás, Luciano Castro fue protagonista de un escándalo en Paraguay al ser invitado al ciclo televisivo La mañana de Unicanal, donde, tras ser presentado por la conductora Dallys Ferreyra, fue interrumpido por la panelista Dora Ceria, quien procedió a tocarlo y confirmar “que era real”. Esta actitud alertó al actor, quien se mostró molesto y pidió respeto. Este momento causó una gran polémica, motivo por el cual recientemente fue consultada Flor Vigna en el Diario de Mariana (América).

Flor Vigna y Luciano Castro están en pareja desde el 2021

“Cuando trabajamos en teatro juntos o cuando lo voy a ver, a él le pasa mucho eso. Yo sé que en este contexto por ahí la gente no lo sabe, pero cuando sale a sacarse fotos lo toquetean todo, en partes íntimas y todo”, contó la actual participante del Bailando 2023 (América TV). En la misma línea, señaló que Luciano se enfoca en cuidar a su equipo, corriéndose él, lo que es propicio para que estas situaciones se desarrollen. Esta información causó gran sorpresa en Mariana Fabbiani, quien no salía del asombro por lo que escuchaba.

Lo cierto es que ante el polémico altercado en la televisión paraguaya, en diálogo con Maite Peñoñori para LAM (América TV), Luciano Castro señaló que lo ocurrido “fue un buen disparador para después tener una charla sobre el tema y sobre los estereotipos, de la mujer y el hombre”, y aseguró que su visita al ciclo fue muy amena y la pasó bien. Se trata de un tema importante para él, quien fue encasillado bajo el término de galán de las novelas, dado que pretende que su trabajo como actor sea tomado más allá de esta caracterización.

Por supuesto que este asunto llamó la atención, aunque el actor suele ser frontal en los medios si atraviesa una situación incómoda. Fue la propia Flor Vigna quien señaló que su novio “no tiene caretas”, motivo por el cual la sinceridad es una de las características de su personalidad.

Flor Vigna reveló qué aspecto cambió Luciano Castro en su relación

El diálogo en la pareja es uno de los puntos que Flor Vigna y Luciano Castro consideran fundamental. Pero al comienzo de su vínculo no era una cuestión muy fluida. “Cuando empezamos a salir no sabía escuchar mucho”, indicó la joven como algo que el actor cambió.

Luciano Castro y Flor Vigna se muestran muy felices en las redes sociales (Foto: Instagram)

Este aspecto de su pareja -con quien en ese entonces salía hacía tres meses- le llamó la atención y no dudó en remarcárselo. “Le dije: ‘Yo siento que no me escuchas, como que me interrumpís mucho’. Y a partir de ahí se quedó traumando y escucha siempre”, aclaró entre risas. Además, destacó que Luciano la ayuda a reflexionar sobre sus asuntos. Lo hace a partir de preguntas, que la llevan a ella misma a encontrar esa respuesta que necesita.