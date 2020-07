Florencia Peña se cruzó con una concejal por mostrar su casa en televisión

Florencia Peña se cruzó en Twitter con una concejal de Quilmes de Juntos por el Cambio Crédito: Instagram: @flor_de_p

La noche del domingo, Florencia Peña abrió las puertas de su flamante nueva casa a Por el Mundo en casa (Telefe), la versión del ciclo que conduce Marley adaptada a la cuarentena de coronavirus. La vivienda despertó una gran sorpresa entre los distintos seguidores de redes sociales por sus dimensiones y su estilo y ahora generó un fuerte cruce entre la actriz y una concejal de Juntos por el Cambio.

"¡Ah no! ¡Pero está es la casa de Dinastía! Hay una pileta y un lago. ¡Y acá hay un bar! Todo un bar para fiestas", describió emocionado Marley durante la transmisión, aunque aclaró que la casa es una vivienda que la actriz alquila mientras le hace unos arreglos a la suya.

Las instalaciones provocaron una ola de comentarios asombrados y otras críticas por los detalles del hogar de la actriz. Entre ellos, una concejal de Quilmes de Juntos por el Cambio replicó una nota en su cuenta de Twitter y comentó: "Hace 10 meses @Flor_de_P no tenía para comer", en relación con una frase que pronunció Peña en 2018 sobre la situación económica del país, cuando dijo que "la gente no tenía para comer".

Y luego, la legisladora municipal de Quilmes de Juntos por el Cambio, agregó: "Hoy muestra su lujosa nueva casa con bar, muelle y pileta. El kirchnerismo es prosperidad".

Peña, que no había realizado comentarios sobre el tema hasta el momento, sí decidió responder al comentario de la funcionaria. "Próspera es mi carrera, Jorgelina. 38 años de profesión", comenzó la actriz de Casados con Hijos.

En tanto, la exjurado del Bailando añadió: "Me adjudicás una frase falsa. ¿Cuál es tu problema?¿Mi ideología? No soy evasora, no tengo cuentas en el exterior, no tengo cargos políticos. ¿A quien le debo explicaciones? Quizá no es por mí por quién deberías preocuparte".