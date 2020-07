Florencia Peña y otro posteo que revolucionó las redes Crédito: Instagram Florencia Peña

Florencia Peña sabe cómo mantener la atención de sus seguidores de su cuenta de Instagram, donde siempre intenta enviar un mensaje positivo respecto a la relación de la mujer con su cuerpo. El sábado, la actriz subió un popular posteo en el que se la ve con ropa de cuero y botas manejando una moto eléctrica. "Yendo al chino: Me quedé sin suavizante para la ropa", bromeó la actriz. "Lo bomba que es esta moto (...) próxima parada: tu casa", concluyó su mensaje, que ya tiene más de 200 mil likes.

Recordemos que hace unas semanas, la actriz revolucionó las redes con un posteo en el que estaba pintándose los labios, cubierta por una toalla, y con unas enormes gafas de sol, mediante el cual mostraba cómo se producía al salir de la ducha.

Asimismo, Peña utiliza Instagram para explayarse sobre los pormenores de "la sexualidad libre de tabúes", y frecuentemente usa imágenes alusivas. "No necesito que nadie apruebe o desapruebe mis elecciones. Tengo la soberanía sobre mi cuerpo y sobre lo que me da placer. Que esta 'nueva normalidad' no nos prive del goce y del disfrute", pidió en una ocasión.

Por otro lado, hace unos días, Florencia les solicitó a sus seguidores que trabajen en mantener una buena alimentación, pero el consejo no tuvo el efecto deseado.

"Aprendé a quererte, cuidar tu cuerpo, sentirte plena. Tener una buena alimentación es esencial para estar sanas y fuertes", recomendó, y, sumó una promoción de un centro de estética donde, según publicó, "ayudan groso para frenar el impulso constante por la comida". Esa última frase generó polémica, y la actriz debió cerrar su posteo a comentarios.