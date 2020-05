Fabio Di Tomaso fue quien reemplazó al actor Juan Gil Navarro en la tira de Cris Morena, Floricienta. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 18:32

El aislamiento preventivo y obligatorio lo modificó todo. Cientos de proyectos que iban a desarrollarse a lo largo de 2020 tuvieron que frenar y las señales televisivas, por ejemplo, recurren a enlatados y viejos programas para completar sus grillas. En este contexto, Telefe anunció que va a volver a emitir Floricienta , la ficción protagonizada por Florencia Bertott i y producida por Cris Morena .

El actor Fabio Di Tomaso llegó al corazón de miles de adolescentes de todo el mundo por su papel de Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya . Su incorporación se definió tras la salida de Juan Gil Navarro , el Freezer , quien dejó de grabar ya que necesitaba "otros rumbos profesionales".

Durante un año, su personaje llenó de dulzura la pantalla chica. Y si bien la muerte del protagonista fue muy difícil superar para muchos fans, el cariño hacia el Conde Máximo no demoró en llegar.

Aún así, los rumores de que su paso por Floricienta no terminó de la mejor manera existieron. "Se dijeron un montón de cosas y yo nunca salí a decir nada. Fue una experiencia intensa y tuvimos nuestros momentos de choque y roce. Estaba cansadísimo en un momento, con mucha exigencia. Fueron muchas horas de grabación, el teatro... Era todo nuevo para mí", contó el actor años después.

También aseguró que el éxito recién lo pudo disfrutar con el paso del tiempo. "Lo recuerdo con mucho cariño. No la ando careteando, me habrán escuchado gritar. No tengo rencor. Era joven. Con Flor era muy buena la relación. Era muy difícil para los chicos ver que murió el príncipe y después entré yo", explicó.

Hoy, a 15 años de aquel fenómeno, el actor disfruta de la paternidad de su hijo Fidel y del teatro que define como su lugar en el mundo

.