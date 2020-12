Pampita y Benjamín volvieron a reunirse en familia por Benicio, el pequeño que finalizó el jardín de infantes. Imagen: @chusmeteando

Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña volvieron a mostrarse juntos. Y en familia. Esta vez fue en el acto de fin de año del jardín de infantes de Benicio, el menor de sus hijos.

Entre lágrimas y sonrisas, la familia posó para las fotos y quedó en evidencia que el respeto entre los padres está más que presente. Si bien ninguno de los dos compartió la dulce postal en sus redes sociales, la imagen fue publicada por la cuenta @chusmeteando.

La tierna dedicatoria de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio por finalizar el jardín. Imagen: Instagram

Vicuña, por su parte, optó por tomarse una selfie junto a Benicio y escribir "padre orgulloso" en una historia de Instagram. Hasta el momento Pampita no hizo mención en sus redes de su importante día familiar pero semanas atrás había expresado su buena relación con su ex en Pampita Online.

"Si se presentara la posibilidad, no tendría problema de volver a compartir una mesa de comida con mi ex. Además, lo cortés no quita lo valiente. No pasa nada, está bien saludarlo. Hay que ser educado y respetuoso", supo comentar para sorpresa de todos.

