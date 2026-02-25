Pampita desmintió las versiones sobre un presunto encuentro amoroso con el expiloto Juan Manuel “Corchito” López en Uruguay. La conductora utilizó el aire de la señal América TV para responder a las acusaciones de una supuesta infidelidad hacia su novio, Martín Pepa. El hecho ocurrió tras la difusión de una información que la situó en un exclusivo hotel de Punta del Este durante el último verano.

Qué dijo Pampita cuando la vincularon con Corchito López

Carolina Ardohain calificó los rumores como una “mentira” y un “invento absoluto” de la prensa. La modelo negó cualquier tipo de comunicación con el deportista y aclaró su situación sentimental actual. Ella habló de forma directa: “no tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado”.

Acusaron a Pampita de serle infiel a Martín Pepa con Cochito López

Su defensa técnica se basó en la presencia de su hijo Benicio durante los días de su estadía en el país vecino. Ella afirmó que el menor permaneció junto a ella todo el tiempo y ofreció el testimonio de los empleados del hotel como prueba de sus dichos.

La conductora negó de forma rotunda el vínculo con Juan Manuel López y aseguró que no es un amigo con el que hable o se comunique por redes sociales. Según sus palabras, “no tiene idea de la vida" del expiloto. Estas declaraciones surgieron para disipar las dudas sobre un posible reencuentro.

Los detalles del presunto encuentro en Punta del Este

El panelista Martín Salwe relató en el programa de espectáculos Sálvese quien pueda los pormenores de la supuesta cita. Según su versión, los protagonistas compartieron una comida privada dentro del cuarto de La Locanda.

Pampita desmintió a Martín Salwe en diálogo con Ángel de Brito

El periodista mencionó un pedido de alimentos específico que incluyó "carpaccio y bellini para dos personas“. Salwe ubicó el suceso en un lapso de tres días donde la modelo permaneció sin la compañía de Martín Pepa.

La modelo refutó estos datos con precisión e invitó a los periodistas a llamar al hotel para verificar que compartió su tiempo únicamente con su hijo menor. Ella sostuvo: “tengo mil fotos y videos con mi hijo, estuve los dos días”.

La respuesta de la modelo ante las sospechas de infidelidad

Visiblemente molesta por las insinuaciones, la modelo defendió su integridad personal y su conducta en las relaciones afectivas. Ella manifestó su rechazo a las etiquetas de persona histérica o infiel. Pampita aseguró: "no soy una persona que provoca celos, ni que se hace la graciosa“.

Pampita aseguró que permaneció acompañada por su hijo Benicio durante su estadía en Uruguay

Pampita decidió intervenir de forma inmediata “para evitar que las noticias falsas tomen mayor dimensión en la opinión pública”. Ella remarcó que “no le gusta jugar con estos temas” y que actúa siempre con honestidad.

El vínculo de Pampita con Martín Pepa

La conductora ratificó que su relación con Martín Pepa atraviesa un buen momento. Ella explicó que la pareja compartió toda la temporada de verano en una propiedad alquilada en la zona de José Ignacio. "estoy super bien yo con mi novio“, subrayó para despejar cualquier rumor de crisis o distanciamiento.

La modelo aclaró que vive este noviazgo desde un lugar diferente al de sus experiencias anteriores. Ella no publica tantas imágenes de su vida privada, pero eso no significa una falta de estabilidad. Su testimonio buscó reafirmar que no es una mujer soltera y que no busca diversión con otras personas. Ella se definió como “una mina fiel que evita las situaciones irrelevantes o conflictivas”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.