Tras los rumores de romance, Cochito López enfrentó las cámaras y habló de Pampita

La supuesta infidelidad de Carolina ‘Pampita’ Ardohain a Martín Pepa con Juan Manuel ‘Cochito’ López generó un escándalo que nadie vio venir. Luego de que la modelo desmintiera los rumores en diálogo con Yanina Latorre para SQP (América TV), minutos más tarde fue el turno del automovilista.

Acusaron a Pampita de serle infiel a Martín Pepa con Cochito López

En diálogo con LAM -ciclo del mismo canal-, el deportista le envió un mensaje de voz a Karina Iavícoli con el que despejó las dudas. “Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”, aseguró. “No existe nada de esta historia que inventaron”, cerró.

Cochito López negó los rumores de romance con Pampita (Foto: Captura TV)

Las especulaciones empezaron durante la tarde de este martes, en el ciclo que conduce Latorre, pero ya habían surgido en el pasado. Su panelista, Martín Salwe, fue quien detalló el presunto encuentro: “Por lo pronto, cena intramuros en la habitación de ese hotel exclusivo en Punta del Este. Ella paró dos o tres días; fue el lapso que estaba sola. No estaban los hijos, no estaba Martín Pepa, estaba sola en Punta del Este, hospedada en ese hotel”. El panelista incluso especificó que la modelo pidió “carpaccio y bellini a la habitación” para compartir, al menos, una noche con López en el hotel La Locanda.

A los minutos, Ardohain levantó el teléfono y se comunicó con el ciclo. “No tengo comunicación con esa persona. No sé qué es de su vida, no es un amigo con el que hable, absolutamente nada”, sentenció y apuntó contra el periodista: “Salwe está diciendo mentiras. No sostiene su información, sostiene su invento, es una mentira”.

Pero lejos de dar el brazo a torcer, el periodista defendió sus dichos. “Yo lo que conté es verdad. No hay chance de que sea mentira”. “Uno puede recibir información incorrecta, pero si la damnificada sale y dice que es mentira, esto se tiene que terminar. Estaba con mi hijo”, le retrucó Pampita.

En esa línea, Carolina buscó proteger su vínculo con el polista, con quien está en pareja desde hace poco más de un año, al asegurar que están “muy bien” y que pasaron “todo el verano” juntos, cuando alquilaron una casa en José Ignacio. “Estoy super bien yo con mi novio. Y no soy una persona infiel, no soy una persona histérica, no me gusta jugar con nada. Soy super clara, así como me gusta que sean conmigo. No soy una persona que provoca celos, ni que se hace la graciosa”, lanzó.

Pampita desmintió a Martín Salwe en diálogo con Ángel de Brito

Molesta, la modelo se refirió a la posibilidad de llevar a Salwe a la Justicia. “Si a alguna persona se le ocurre mentir, llevaré a la Justicia hasta las últimas consecuencias porque no me gusta que ensucien mi relación de pareja actual”, declaró. Asimismo, destacó la importancia de responder de inmediato a las versiones falsas para evitar que “crezcan las mentiras” y reiteró: “No me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”.

Pero eso no fue todo. En comunicación con el programa que conduce Ángel de Brito decidió ir por más. En diálogo con el conductor, le envió imágenes que evidencian que disfrutó de las vacaciones de Punta del Este de la compañía de su hijo, Benicio.