Acusaron a Pampita de infiel y enfureció: qué dijo de Cochito López, el expiloto con el que la vinculan

En los últimos días, el mundo del espectáculo se vio sacudido por rumores de una supuesta infidelidad de Carolina Ardohain hacia su pareja, Martín Pepa. La información, difundida inicialmente en el programa Sálvese quien pueda (América TV) por Martín Salwe y Yanina Latorre, vinculaba a la modelo con Juan Manuel “Cochito” López durante una estadía en un exclusivo hotel de Punta del Este. Cansada y angustiada por la situación, Pampita decidió intervenir en vivo para aclarar la situación.

Martín Salwe, panelista de SQP, detalló el presunto encuentro: “Por lo pronto, cena intramuros en la habitación de ese hotel exclusivo en Punta del Este. Ella paró dos o tres días; fue el lapso que estaba sola. No estaban los hijos, no estaba Martín Pepa, estaba sola en Punta del Este, hospedada en ese hotel”. El panelista incluso especificó que Pampita pidió “carpaccio y bellini a la habitación” para compartir, al menos, una noche con López en el hotel La Locanda.

Martín Pepa y Pampita tienen una relación extremadamente discreta y fuera del ojo público (Foto: Redes Sociales)

Ardohain respondió de manera contundente a las acusaciones, calificándolas de “mentira” y de “un invento” en su comunicación telefónica con el programa. Su principal defensa fue que, durante su estadía en Punta del Este, estuvo acompañada exclusivamente por su hijo menor. “En ese hotel estuve con mi hijo, Benicio, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. Si quieren llamen al hotel. En el hotel saben, hay 80 personas, tengo mil fotos y videos con mi hijo, estuve los dos días”, afirmó.

De esa manera negó rotundamente cualquier tipo de comunicación o vínculo con Cochito López, a quien no considera un amigo. “No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No hablo con esa persona, no sé qué es de su vida, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable, ni que me comunique, ni me comente cosas, ni nada, absolutamente nada”, enfatizó. Estas declaraciones buscaban disipar cualquier sugerencia de un reencuentro, a pesar de que Salwe había recordado “una historia entre ellos” en el pasado, donde se incluye un supuesto vínculo tras la separación de Benjamín Vicuña en 2015.

Pampita explotó tras las acusaciones de infidelidad a Martín Pepa

La modelo defendió con firmeza su relación con Martín Pepa y aseguró que están “muy bien” y que pasaron “todo el verano” juntos, cuando alquilaron una casa en José Ignacio. “Estoy super bien yo con mi novio. Y no soy una persona infiel, no soy una persona histérica, no me gusta jugar con nada. Soy super clara, así como me gusta que sean conmigo. No soy una persona que provoca celos, ni que se hace la graciosa”, aseguró Pampita.

Visiblemente molesta por las insinuaciones, Carolina Ardohain no dudó en advertir sobre posibles acciones legales. “Si a alguna persona se le ocurre mentir, llevaré a la Justicia hasta las últimas consecuencias porque no me gusta que ensucien mi relación de pareja actual”, sentenció. Además, la conductora destacó la importancia de responder de inmediato a las versiones falsas para evitar que “crezcan las mentiras” y reiteró: “No me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”.

Pampita desmintió a Martín Salwe en diálogo con Ángel de Brito

Minutos después de su intervención en Sálvese quien pueda, Pampita se comunicó también con LAM (América TV), donde replicó su enojo y sus desmentidas ante Ángel de Brito. Allí, explicó que tras su breve estadía con Benicio en Uruguay, se dirigió a Estados Unidos, donde permaneció un mes. Subrayó que, si bien no publica tantas fotos de su relación como en el pasado, la vive “desde otro lugar”, lo que reafirmó su compromiso con Pepa y su postura inquebrantable frente a la fidelidad. “No soy una mujer soltera, así que no ando divirtiéndome en ningún lado con nadie porque soy una persona en pareja, comprometida, de novia, y ustedes me conocen, que soy una mina fiel, que no me gusta la pavada”, concluyó.