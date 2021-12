Marcela Feudale sorprendió al revelar audios privados con Marcelo Tinelli: “Me da dolor”

Mucho se habló de la salida de Marcela Feudale del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Cuando el conductor volvió a la pantalla de eltrece con sus formatos ShowMatch y La Academia se esperaba el regreso de su histórica locutora. Su ausencia generó rumores y hace algunos días, en diálogo con el periodista Tomás Rebord, “la enana” puso punto final a las especulaciones y reveló el audio con el que le contó al presentador por qué no iba a acompañarlo este año.

“Hola, Marce querido. Quería contarte algo porque no quiero que te lo digan los los productores ni nada por el estilo. Nunca imaginé que saliese del programa de esta manera, no tiene nada que ver con vos ni con el programa en sí”, comenzó a leer Feudale durante la entrevista radial.

En ese sentido, continuó dando detalles del contenido del audio que le mandó a Tinelli: “Ante este contexto que nos toca vivir, yo durante el año pasado pude armar un circuito laboral de programas de radio que los hago indoor, o sea en casa, todo para no tener que salir de casa. Si me preguntás si es lo ideal te digo que no; pero si me preguntás si es necesario, te digo que sí”, continuó.

Los audios de Marcela Feudale con Marcelo Tinelli

En su diálogo, Feudale explicó que desde el 14 de marzo de 2020 había decidido no salir de su casa ni exponerse por la pandemia de Covid-19. “Estoy haciendo lo que puedo, viviendo como puedo y esperando a que vacunen a mi mamá por un lado y por el otro que me vacunen a mi. No quisiera salir y ser el motivo por el que mi vieja se enfermase”, sentenció.

Marcela Feudale estuvo durante años al lado de Marcelo Tinelli en sus programas Facebook

Sus palabras fueron contundentes. “No me queda otro recurso que seguir viviendo de lo que tengo. La verdad me da mucho dolor pero no voy a poder estar el 10 de mayo [el estreno del programa]. Yo quiero vacunarme antes, quiero estar segura. Te lo quiero decir a vos para que lo sepas de mi boca. A los chicos les dije que era más que nada por los programas pero la verdad tengo muchísimo miedo. Soy cag...na, lo asumo y hasta lo hablé con mi psicóloga. Se me ocurrió decírtelo por si me podés bancar poniendo a otra persona mientras tanto. Si no lo querés hacer, lo asumo como tal, te voy a querer mucho. Me va a doler en el alma”, concluyó.

Con palabras de cariño para con Tinelli y dejando en claro que lo iba a extrañar, volvió a remarcar: advirtió también: “No puedo romper con eso que me da tanto miedo”. Tras su audio, estaba la respuesta del conductor. Apenas unos segundos se alcanzaron a oír donde él entendía la situación y dejaba todo claro con ella. Sin embargo, Marcela Feudale no quiso reproducirlo por completo porque “no le correspondía”.