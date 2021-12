Evelyn von Brocke reveló la razón por la que renunció a Intrusos

Semanas atrás se confirmó, de manera inesperada, la salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos (América). Esto generó una ola de rumores y especulaciones que hablaban de un desentendimiento con sus compañeros de programa y hasta de malos tratos. Sin embargo, este sábado la periodista se encargó de aclarar el verdadero motivo que la llevó a dejar atrás el ciclo.

Invitada a La noche de Mirtha (eltrece), Juana Viale aprovechó la presencia de la periodista en la mesa y, sin vueltas, le preguntó por qué había renunciado al programa de América.

Evelyn von Brocke reveló en La noche de Mirtha por qué renunció a Intrusos

Lejos de evadir la respuesta o ser escueta en sus palabras, Von Brocke respondió contundente: “Porque me replanteé muchas cosas. En un momento dije ‘¿cómo puede ser que no vea a mi papá, que vive en Alemania, hace tres años? o a mi hija’, quiero verlos. Necesito viajar lo antes posible porque están cerrando las fronteras”.

Evelyn von Brocke habló de su salida de Intrusos (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

En ese sentido volvió a remarcar lo mucho que extraña a sus familiares que viven en el exterior y precisó: “Sabemos cómo es la tele, que tenés que estar. Pero, por primera vez separé la razón y el corazón, y dejé que el corazón gane. Yo quiero ver a mi hija y a mi papá, estoy esperando que la aerolínea me confirme todo para poder llegar y abrazarlos. Es así de simple y no tiene tanta racionalidad más que mi alma y mi corazón. Necesito reencontrarme con mis afectos”. De esta manera, dejó en claro que apenas pueda viajará a reencontrarse con ellos.

Más allá de sus dichos, la conductora quiso ahondar un poco más en el tema y se metió de lleno en los rumores que surgieron tras su salida del programa. “¿No tiene nada que ver que hayas tenido problemas internos en el trabajo?”, indagó.

Juana Viale junto a sus invitados (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

Al escucharla, Evelyn no desmintió que haya habido algo de eso en su decisión, pero no quiso entrar en muchos detalles. “Obviamente que es un combo de situaciones y hay una balanza, pero tiene que ver con otra forma de vida desde hace muy poco tiempo”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo: “La tele es como un regimiento militar en el buen sentido, donde no podes demorarte ni tener confusiones, tenés que estar preparado. Yo tuve muchos jefes, los mejores, y si no me hubiera ido de los trabajos anteriores no hubiese podido estar con todos los demás”. Luego de enumerar todas las figuras con las que compartió el ambiente laboral, agregó con humor: “Me quedan Jorge Rial y Jorge Lanata aún”.

A pesar de su aclaración, la conductora hizo hincapié en que si tenía buena relación con sus compañeros de Intrusos, por qué no se despidió al aire. Sobre eso, la invitada expuso: “Lo interpreté como que voy a estar de vuelta pronto, aunque no en el mismo programa. También están las redes donde uno puede hablar con los que te quieren. Soy educada y respetuosa y eso lo aplico en todos los lugares donde estoy”.