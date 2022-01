Fran Drescher se reunió con Renée Taylor, su madre en La Niñera, para darle una gran noticia a sus fans

A casi treinta años de su estreno, todos los capítulos de la sitcom La Niñera se acaban de subir a la plataforma HBO Max Latinoamérica para que los disfruten los fanáticos de la serie y también cautive a nuevos espectadores. Fue por esto que Fran Drescher, protagonista y creadora de la serie, se juntó con Renée Taylor, quien protagonizaba a su madre en la icónica comedia, para anunciarle la novedad a todos sus seguidores.

La actriz es muy activa en las redes sociales y suele dialogar con la multitud de personas que siguen recordando al universo de su personaje Fran Fine, la ocurrente vecina de Queens que termina trabajando como niñera de tres niños de la clase alta en Nueva York. Para promover el programa, la actriz hizo un video junto a Taylor, de 88 años, con la premisa de recordarles a todos que ya pueden disfrutar de las seis temporadas de la serie en el streaming.

Fran Drescher y Renée Taylor volvieron a juntarse para hacer un anuncio sobre La Niñera

“Todos están amando La Niñera en HBO Max, está disponible sin comerciales con los capítulos originales”, reveló la protagonista de la serie, de 64 años. En ese momento, la intérprete de Sylvia Fine intervino para consultarle: “¿Sin comerciales?”. Frente a lo que Drescher, fiel a su personaje, le respondió: “Sí, mamá, la pausa para ir a buscar un snack”.

El material generó risas entre sus seguidores y miles de reacciones, muchas de ellas de usuarios argentinos que le expresaban su amor a la actriz. Y no faltaron aquellos que le pidieron que colocara subtítulos para comprender lo que estaba diciendo, ya que el video está en inglés. “De Argentina acá estoy. Alguien que me traduzca qué dijeron, ya que apenas hablo español”, señaló una usuaria en tono de broma.

“Tuve mucha suerte”

En una entrevista que le brindó en septiembre del año pasado a LA NACION la protagonista, productora y guionista de La Niñera, reveló cómo pasó de ser solo actriz a tener múltiples tareas en su propia serie: “Tuve mucha suerte. Ya tenía el proyecto de escribir y producir en la cabeza, y me encontré de casualidad con el presidente de CBS en un avión, viajando a Francia. Tan pronto como lo vi entrando en el avión, le dije Jeff y él me dijo Fran. Nos habíamos conocido durante la filmación de la última película en la que yo había trabajado. Pensé ‘gracias a Dios’ y corrí al baño para maquillarme”, reveló sobre el inesperado encuentro que cambió su vida para siempre.

Luego, agregó: “Sentía que la oportunidad había llamado a mi puerta. Me acerqué a su asiento y lo convencí de que tenía que escuchar mis ideas. Él me contestó ‘está bien, cuando regresemos a Estados Unidos, te coordinaré una reunión con el jefe de comedia de CBS’. Resultó ser el tipo de hombre que no se sentía amenazado por una mujer. En ese momento, yo todavía no tenía ninguna idea en mente. Pero después, durante ese mismo viaje, se me ocurrió el argumento de La Niñera”.

Según contó, la idea de la ficción surgió tras un viaje a Londres, al que asistió como invitada de su amiga Twiggy, la mundialmente reconocida supermodelo de los sesenta. Como ella y su esposo estaban trabajando en un proyecto, Fran llevó a su hija, que tenía unos once años, a hacer turismo por la ciudad. “En un momento, la niña me dice que sus zapatos nuevos le estaban lastimando el talón. Y pensé ‘Dios mío, espero que no quiera que la lleve a casa, porque yo todavía no estaba lista para dejar de recorrer, así que le dije que pisara la parte de atrás de los zapatos. Ella me preguntó: ‘¿Eso no los va a romper?’. Y yo le contesté: ‘¡Rompelos!’”, recordó.

Esa escena le hizo pensar en la idea de hacer una serie sobre una niñera que realmente no sabe cómo cuidar a menores y les da consejos que la favorecen más a ella que a los propios niños, contó. Y aquella noche llamó a Peter Marc Jacobson, su entonces marido, que estaba en Los Ángeles y le dijo: “¿Qué te parece si hacemos una especie de La Novicia Rebelde, pero, en lugar de Julie Andrews, aparezco yo por la puerta?”. Y así comenzó el proyecto de esta serie que consagró a Drescher a la fama mundial en la TV y, hoy, también en el streaming.