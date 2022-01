El antes y después de Connie Ansaldi tras bajar diez kilos: “Decidí hacer un cambio”

Si bien Connie Ansaldi se alejó de la televisión para continuar con su trabajo en una empresa privada, la expanelista de Los ángeles de la mañana sigue manteniendo contacto con sus seguidores por medio de las redes sociales. En esta ocasión, la periodista habló sobre su experiencia personal al bajar de peso y dejó un emotivo mensaje al respecto.

La publicista compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde tenía 10 kilos más, y algunas más actuales. Al pie de las imágenes escribió una sentida reflexión sobre los motivos de su transformación y el duro proceso que conllevó hacer el cambio.

Las fotos de hace un año que compartió Connie Ansaldi en su cuenta de Instagram Captura Instagram

“Estas primeras fotos son de hace exactamente un año. Y las últimas son de la semana pasada. Estaba en Bariloche y me las trajo el teléfono con su manía de recordar cosas”, comenzó diciendo en un relato colmado de emoción.

En ese marco, la periodista de 48 años expresó el sentimiento que le generó ver imágenes de su notable cambio físico. “Cuando las vi dije ¡wow! ¿De verdad bajé tanto de peso y no me di cuenta? Y lo cierto es que sí. Un poco más de 10 kilos me separan entre un cuerpo y otro”.

Por otro lado, Ansaldi aclaró que el mensaje principal que quiere dejar “no es el peso”, y explicó: “Como verán en las fotos yo me estaba divirtiendo. Me veía espléndida y hermosa como siempre y disfrutaba de la vida, tal cual acostumbro. Pero algo no estaba bien”.

De esa manera, enumeró uno por uno los resultados de sus controles médicos, los cuales no salían como ella esperaba. “Mis estudios no eran los mejores del mundo. Y no porque algo me diera necesaria o llamativamente mal, pero siempre estaba ahí, al borde con la glucosa, el colesterol, la Vitamina D, etc. Siempre al borde”.

Connie Ansaldi en la actualidad Captura Instagram

En cuanto al momento en el que se dio cuenta de que debía tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde y así cambiar los resultados de sus estudios, reveló: “Fue entonces cuando decidí hacer un cambio, casi un año atrás. Ahí fue que mi salud comenzó a mejorar sustancialmente. Adelgazar es una consecuencia y no al revés”.

Luego explicó que la clave no está en hacer dieta, sino que cumplir con una rutina diaria: “El verdadero cambio está en ordenar la alimentación para que se transforme en un estilo de vida y no en una dieta forzada con el objetivo de bajar los kilos que creemos tenemos de más”.

En la misma línea contó cuáles fueron los secretos de su transformación y especificó: “Alimentación, suplementos, hacks de tecnología, meditación, sueño y mi parte más floja, ejercicio. Son el combo ideal para una vitalidad real y una mente productiva en un cuerpo más sano”.

Asimismo, la periodista reveló que su peso no es lo que le preocupa, sino que ahora hace hincapié en una alimentación saludable. “Siempre fui flaca. Kilos más kilos menos, mi cuerpo es armonioso. Pero no siempre me preocupó lo que comía. Ahora sí, porque sé que la salud tiene efectivamente que ver con eso. Sé que no es una cuestión de estética tener kilos de más o de menos sino que es una cuestión de cuán bien queremos vivir y como”, continuó.

Connie Ansaldi luego de una exigente rutina de ejercicios el septiembre pasado Captura Instagram

Hacia el final, Connie escribió una sentida reflexión y animó a sus seguidores a que sepan lo importante de transformar lo que a uno no le gusta de sí mismo. “Todos podemos ser el cambio, que admiramos en los otros porque somos el cambio en el que creemos llevado a la acción. Es solo cuestión de empezar”.

La publicación logró más de 11 mil likes y cientos de comentarios con halagos y experiencias similares que relataron sus más de un millón de seguidores.